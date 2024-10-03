OpenAI最新籌得66億美元 傳開條件勿投資馬斯克xAI等勁敵

人工智慧（AI）領導企業OpenAI周三（2日）宣布已完成規模逾66億美元的最新一輪融資，這輪籌資對該公司的估值達到1,570億美元，鞏固了OpenAI做為全球最有價值未上市公司之一的地位。

金融時報引述知情人士報導，OpenAI在這輪融資協商中，明確告訴投資人，他們希望獲得「專有」（exclusive）投資，亦即要求投資人避免同時也去投資競爭同業Anthropic或是馬斯克的xAI，目的在確保OpenAI在生成式AI的早期領先。

由於OpenAI這輪融資是超額認購，投資人對公司發展前景很有信心；當一家公司雄霸所在的市場時，就有底氣向投資人提出如此的條件。一位創投公司合夥人表示，Uber也曾經有過類似的政策。

OpenAI剛完成的最新一輪融資，由Thrive Capital領銜，這家創投公司投資了13億美元。消息來源訴彭博資訊，OpenAI最大股東微軟（Microsoft）在先前已經投入130億美元基礎上，這輪再投資約7.5億美元。其他投資人包括輝達（Nvidia）、老虎全球管理（投資3.5億美元）、Altimeter Capital（至少投資2.5億美元）、軟銀集團、阿布達比科技投資公司MGX、Khosla Ventures、富達管理研究公司（Fidelity Management & Research）等。

傳出曾經洽談投資的蘋果公司（Apple），最終沒有投資。路透向蘋果查證，蘋果沒有立即回應置評請求。

彭博指出，這是有史以來最大私募投資之一，並使OpenAI與馬斯克的SpaceX、TikTok母公司字節跳動，並列全球三大創投所支持的新創公司。投資人願意大手筆投入近70億美元，顯示科技產業對AI力量的信念，以及對推動AI研發的興趣。

OpenAI在聲明中表示，將利用籌得的資金，來推動AI研究並提高運算能力。

OpenAI這輪融資所達到的巨額估值，讓矽谷驚呆了。 Altimeter執行長Brad Gerstner周三在西雅圖一個會議上說，1,500億美元以上的估值太驚人；但他也提到，有報導稱這家新創公司明年的營收預計將超過100億美元。Gerstner表示，對於一家將要上市的公司來說，參考Google和Facebook的例子，估值在預期營收的10倍左右，不算太高昂。

Gerstner還表示，希望OpenAI能夠儘快上市，因為對於這家新創公司來說，這是合乎邏輯的下一步。他認為，OpenAI是美國僅次於輝達的最重要AI企業。

OpenAI目前正在討論將公司的非營利結構轉向營利模式。路透報導，這輪融資是以可轉換公司債的方式，能否轉換為股權，取決於OpenAI能否成功轉型為營利事業。消息來源說，投資人已經談妥條件，如果兩年內公司的結構沒能順利轉換，可以回收資金或重新談判公司估值。