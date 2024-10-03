不瞄準核設施 以色列的報復可能是攻擊伊朗石油基設 油價連三漲

油價連續第三天上漲，因投資人擔心中東衝突升級可能威脅到該區旳石油供應；但美國原油庫存大幅增加，進一步證明市場供應充足、能消化中東局勢帶來的潛在干擾，油價的漲幅因此受限。

西德州原油在前兩個交易日勁揚近3%後，周三再攀升至接近每桶71美元，此前一度升破72美元，布蘭特原油價則收在74美元以下：西德州中級原油（WTI）11月期貨漲1.1%至70.87美元，布蘭特原油12月期貨的漲幅是0.46%，報73.9美元。

以色列誓言對伊朗周二的飛彈襲擊展開報復，但美國總統拜登已表示不支持攻擊核設施，美國新聞網站Axios周三援引以色列官員報導，以色列可能瞄準伊朗的石油生產設施和其他戰略要地反擊。全球石油供應可能因上遭受重大影響。

RBC Capital Markets全球商品策略主管Helima Croft指出，伊朗石油供應存在被市場低估的風險。

伊朗目前的產量創五年新高，每天超過300萬桶。根據RBC Capital Markets周二的一份報告，美國的情報強調伊朗哈格島港的潛在風險，伊朗90%的原油出口都經過此處。

Rapidan Energy總裁Bob McNally說，油市受到多少衝擊將取決於伊朗原油出口的損害，以及局勢如何升級。

如果伊朗有180萬桶石油無法出口，油價可能每桶上漲至少5美元。若伊朗再採取報復行動，威脅在波灣生產及流經波灣的1,300萬桶原油和500萬桶石油產品，這種升級可能使得油價每桶跳漲10美元。荷姆玆海峽若被封鎖，OPEC有剩餘產能也無助於解決問題。

Piper Sandler分析師在周三研究報告中對客戶說。你來我往報復的下一個轉折，很可能是降低伊朗的石油產能，或者伊朗的代理人攻擊波斯灣的石油和天然氣航運。

S&P Global Commodity Insights的EMEA新聞主管Andy Critchlow周三向CNBC表示。地緣政治風險如此之高，「很難有人真正能衡量方向」。

影響周三油價的原因還包括：美國能源資訊局（EIA）的數據顯示，在截至9月27日的一周，美國原油庫存增加390萬桶到4.17億桶，汽油需求降至六個月低點。這與路透調查顯示分析師預計原油庫存減少130萬桶不符。另與此同時，OPEC+維持12月開始逐步恢復產量的計畫，儘管有跡象顯示石油市場將面臨過剩。