日本即將迎來新政府 日股投資前景仍佳

日本執政黨自民黨總裁選舉由前幹事長石破茂勝選，石破茂預計將於10/1國會首相指名選舉成為日本第102任首相，準首相正計畫於10/9解散國會眾議院，並於10/27重新舉行國會大選，然而由於貨幣政策態度偏向鷹派，因此石破茂的出線反而引發投資人對於日本央行將積極升息的擔憂，導致日圓匯價升值同時也拖累選後的日股大幅回檔。

富蘭克林證券投顧分析，雖然石破茂向來支持日本央行緊縮貨幣政策，不過其當選自民黨總裁後的談話也釋出鴿派訊息，認為貨幣政策必須保持寬鬆趨勢、試圖安撫市場，且鑒於先前經驗，金融市場的表現也是日本央行制定決策的評估因素之一，預期日本央行後續仍將採取溫和漸進的方式回收寬鬆貨幣政策，避免對經濟與金融市場帶來太大衝擊。而在經濟與企業獲利前景改善之外，推動日股進一步上漲的催化劑尚包含薪資成長加速推動家計單位消費動能提升，公司治理改革以及日本國內資金轉向提升日本股票投資部位等，日本股市長期投資前景無虞，建議投資人仍可將日股納入投資組合進行長期投資。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源認為，日本30多年來一直是被忽視的資產類別，然而現階段日本股市正迎向結構性更高回報的正向前景並引發全球投資人關注，通膨回升推動企業與家計單位擴大支出帶動經濟成長，而在美中地緣政治情勢升溫之際，日本股市作為投資人尋求配置多元化工具的優勢將更獲得突顯。此外，過往日本企業相當重視顧客與員工權益，但卻往往忽略股東的利益，不過目前企業改革浪潮已在日本紮根、公司決策愈來愈重視股東權益，這有可能促使日本股市進入結構性價值重估行情。

卓兆源進一步表示，雖然日圓升值對出口導向企業獲利與股價可能產生壓力，但日圓升值也可降低進口成本，進而提高包含中小企業在內許多企業的獲利前景、進而提高薪資成長潛力，投資組合配置上，建議於強勢日圓受益與受害者，國內導向或出口導向企業中取得平衡。

富蘭克林坦伯頓日本基金著重四大主題商機，投資組合建構力求實現日圓敏感部位的多元化

富蘭克林坦伯頓日本基金為一檔成長與價值兼具、採取由下而上選股策略的日本基金，基金採取企業主觀點的方式，對想要持有的公司進行全盤了解、積極主動與管理層接觸，以讓雙方可以實現雙贏局面，這令經理團隊對所持有的股票自然抱持高度信念。基金目前配置著重於工業、金融、消費、科技通訊共四大主題商機，經理團隊透過這四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。