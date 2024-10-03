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OpenAI融資66億美元 估值衝1570億年內近翻倍

中央社／ 舊金山2日專電
OpenAI已籌集66億美元資金，融資後估值達1570億美元（約新台幣5兆元）。路透資料照
OpenAI已籌集66億美元資金，融資後估值達1570億美元（約新台幣5兆元）。路透資料照

人工智慧新創公司OpenAI今天於官方部落格表示，公司已籌集66億美元資金，融資後估值達1570億美元（約新台幣5兆元）。此估值與高盛、Uber市值相當，投資者包括微軟、輝達、軟銀等企業。

OpenAI洽談融資消息傳聞已久。公司今天表示，新籌集的66億美元資金將用來強化前沿人工智慧研究的領導地位，開發有助於人類解決複雜問題的工具。

OpenAI融資後估值達1570億美元。華爾街日報指出，此金額與高盛（Goldman Sachs）、Uber、AT&T等上市企業市值相當。OpenAI今年初估值約為860億美元，當時員工出售手上股票，在新一輪融資過後，公司估值近乎翻倍。

知情人士表示，新一輪融資由美國創投公司ThriveCapital領投，投資金額達12.5億美元 ，長期資助OpenAI的微軟（Microsoft）此次投資不到10億美元。

新投資者還包括總部位於東京的軟銀集團（SoftBank），投資約5億美元，以及AI晶片大廠輝達（NVIDIA），投資約1億美元。

蘋果曾洽談投資但談判破裂。

OpenAI在全球每週活躍用戶超過2.5億，並且有1100萬的個人付費用戶，以及100萬付費企業用戶，足見其影響力。

不過，科技巨擘Google、Meta、和新創公司Anthropic在研發AI模型上與OpenAI競爭激烈，正加速追趕，因此OpenAI當前急需資金助其發展技術。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的AI新創公司xAI日前完成60億美元的B輪融資，融資金額略少於OpenAI，但融資後估值為240億美元，遠不及OpenAI。

矽谷科技媒體The Information曾指出，OpenAI已經花費約70億美元用於模型訓練，15億美元用於員工開支。

OpenAI目前為受限於利潤上限的非營利機構。根據華爾街日報，若OpenAI未能轉型為營利公司，新一輪投資者將有權撤回資金。

OpenAI今年加速推出新產品並朝向以營利為目的方向發展，導致內部分歧。許多早期員工認為，OpenAI偏離了為公共利益開發AI的最初使命。但另一派員工則認為，產品銷售和營利對於資助更多研究並促進AI造福人類社會是必要的。

OpenAI 華爾街日報 馬斯克

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