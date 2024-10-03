日圓單日狂貶2% 逾兩年多最大貶幅 新首相與日銀放鴿

日圓周三（2日）遭遇兩年多來最大單日跌幅，因為日本新任首相石破茂表示，日本的經濟還沒有為進一步升息做好準備，他的談話一出，導致匯市劇烈震盪。

日圓兌美元匯價周三收盤貶值2.02%，報146.47日圓兌1美元。今天早盤持續微幅貶值。

周三石破茂評論升息展望之後，日本銀行（央行）總裁植田和男也發表了類似的謹慎觀點，使得日圓收盤貶值逾2%，接近盤中的146.51日圓兌1美元低點。這是日圓自2022年6月以來的最大單日貶幅，而且震盪幅度遠超8月初市場劇烈波動期間。

日圓周三走貶之際，美國公債遭到拋售，主要是新公布的美國就業市場數據強於預期；與價格反向的美國10年期公債殖利率上漲約5個基點至3.78%。美國聯準會（Fed）主席鮑爾周一表示美國經濟仍然穩健後，交易員下調了對聯準會大幅度降息的預期。

Lord Abbett投資組合經理兼外匯團隊主管Leah Traub說，「鮑爾重申，聯準會今年動作的速度，會比市場所預期的更為鷹派。現在又加上日銀表示當前升息已暫時不在檯面上，因而對日圓造成雙重打擊」，「幾周前市場過於看跌美元，現在不得不重新調整倉位。」

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley指出，日圓本周的波動「凸顯出市場非常不穩定，這代表圍繞著日銀政策和首相的潛在影響或干涉，存在根深柢固的不確定性」，「鑑於市場的敏感程度，我預期今後首相將減少就日銀政策發表評論。」

今年8月初，隨著日銀決定升息，交易員痛苦地削減借入日圓的外匯押注。當時日圓匯率波動率飆升，在全球拋售利差交易的情況下，日圓開啟漲勢。

然而現在基於日銀可能延後升息，日圓的前景正在惡化。

三菱日聯駐紐約外匯交易員Yuya Yokota認為，日銀如果像8月時升息並衝擊到市場，對石破茂的新政府影響將很巨大。因此他推估，「日銀今年不會再次上調政策利率，日圓貶值將持續到今年年底」。

彭博策略師也提到，由於石破茂的言論更偏鴿派，再加上基本面與技術面的因素，日圓可能會再進一步大幅走弱。