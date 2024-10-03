Nvidia黃仁勳說Blackwell晶片的需求 「很瘋狂」 盤後股價漲

AI晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周三接受CNBC訪問時說「Blackwell已全面投產」，激勵輝達股價在盤後交易褃漲1%。

黃仁勳受訪時介紹了公司最新一代Blackwell晶片的最新情況，該晶片目前全面投產，且按照計畫進展順利。先前，有人擔心生產受阻可能拖慢產品推出的速度。

他告訴CNBC，「對Blackwell的需求很瘋狂，人人都想要到最多，人人都想成為第一」。

輝達盤後股價攀升1%，稍早在常規交易時段勁揚1.6%到118.85美元。

另外，黃仁勳也談到輝達與技術顧問公司埃森哲（Accenture）擴大合作關係。這是推動企業採用AI，並為輝達產品增加訂單的努力之一。

根據兩家公司在周三發布的聲明，埃森哲將成立一個輝達業務團隊（Nvidia Business Group）專責協助客戶使用和擴展生成式AI工具。埃森哲已經訓練出30,000位專家，使用輝達技術來協助客戶部署AI並迅速從中獲利。

雖然輝達的晶片在AI硬體的部署上占據主導地位，但訂單主要來自微軟、亞馬遜的AWS、Alphabet旗下Google等少數大型資料中心營運商。分析師與投資人對於這些公司在新基礎設施上花了數百億美元，卻還沒能有合理的財務回報感到憂慮。

輝達的回應是推出一系列軟體、服務與硬體，讓更多客戶能使用其技術並獲得價值。

黃仁勳表示，他將埃森哲視為其技術與客戶之間的「連結紐帶」。他和埃森哲執行長Julie Sweet在大約四個月前首次構想這項合作關係。

根據埃森哲的AI主管主管Lan Guan，每十家企業裡就有九家認識到生成式AI的影響力，但只有不到10%的企業找到能讓生成式AI為其所用的方法。