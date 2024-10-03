美：北京拒國際合作護紅海航安 與叛軍接觸保自家船

葉門叛軍多次攻擊紅海國際商船，中國黃埔號也受波及。美國副國務卿康貝爾今天表示，曾向北京提議聯手確保航行安全，但中國無意與國際合作，而是直接向叛軍表明勿攻擊中國船隻，要求改以他國船為目標。

自去年11月中旬以來，葉門與伊朗結盟的「青年運動」（Houthi）武裝分子多次以無人機和飛彈攻擊紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）的國際商船，公開聲援巴勒斯坦人抵抗以色列。

今年3月，青年運動向中國油輪「黃埔號」（M/VHuang Pu，音譯）發射反艦彈道飛彈後，美軍在紅海南部與6架青年運動的無人機交戰。

康貝爾（Kurt Campbell）中午參與線上智庫對談時提到，青年運動開始攻擊穿越紅海的船隻後，美方立即聯繫中國對口，期盼北京能與美國或國際社群成員合作，保護這些與中國利益密切相關的航運安全。

他指出，美國建議中國利用駐紮在吉布地（Djibouti）的艦隊，「就像他們在1990年代與我們一起對抗海盜那樣合作」。美方當時評估受影響的航運安全與中國經濟命脈高度相關，北京同意合作的可能性高。吉布地位處通往紅海與蘇伊士運河的咽喉要地，美國、法國和日本等國先前已在當地建基地，中國是第7個這麼做的國家。

康貝爾說，但在研究了一段時間後，「我們發現中國所嘗試的做法並非加入任何國際海軍聯盟，而是直接與青年運動溝通」，表明哪些是中國船，哪些不是，要青年運動攻擊其他船隻。

「這種做法極為不利，反映了一種令美國深感憂心的全球公共領域處理方式」。

青年運動發動的攻擊打亂全球航運，迫使企業改採繞過非洲南端距離較長也較為耗資的航程。台灣貨櫃三雄長榮、陽明、萬海去年底宣布跟進，繞道改走替代路線。

康貝爾今天是在談到美國對中政策「競爭及合作併進」時提到紅海事件。他表示，比起過去任何一位中國領導人，中國國家主席習近平無論在書面或公開談話中，都更為直率地表達國家抱負。

康貝爾指出，中國如今更自信、更強勢，挑戰和平解決爭端及海洋法等現行國際秩序運作的要素。

他說，美中在許多方面已經超越90年代的「交往」（engagement）模式，進入以競爭為主的新世代。美方希望這種競爭是穩定的，而不是導向衝突，因此努力建立對話及磋商機制，及與盟友和夥伴合作。

康貝爾表示，美國在後者取得亮眼進展，特別是在印太及歐洲部分地區，就是因為這些國家對中國新外交政策走向感到憂心。