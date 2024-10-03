美股收盤／大盤持平 費半漲逾1% Nvidia與台積電ADR雙雙勁揚

美股標普500指數周三（2日）收盤基本持平，盤中交投清淡，高於預期的就業數據削弱了對聯準會（Fed）將再次大幅降息的信心，不過半導體類股勁揚超過1%。投資人仍在關注中東地緣政治緊張局勢的發展。

道瓊工業指數2日收盤上漲39.55點，漲幅0.09%，報42,196.52點；標普500指數上漲0.79點，漲幅0.01%，報5,709.54點；那斯達克指數上漲14.76點，漲幅0.08%，報17,925.12點。

費城半導體指數勁揚1.48%至5,099.20點。

輝達（Nvidia）上漲1.6%；台積電ADR勁揚超過2%，報每股175.80美元，對台股的溢價幅度為13.53%。

不過，特斯拉重挫3.5%，原因是公布第3季汽車交車數低於預期。

在伊朗周二襲擊以色列之後，以色列和美國矢言進行反擊，投資者密切關注中東地區的消息。美國總統拜登周三表示，他不會支持以色列針對伊朗的導彈襲擊而對其核基地實施任何打擊，並敦促以色列採取「相對應的」行動。

周三公布的數據顯示，9月美國民間新增就業數超過預期，進一步證明勞動力市場並未惡化。投資者仍然關注周五的9月非農就業數據，美國失業金請領人數數據將於周四公布。

JonesTrading 首席市場策略師Michael O'Rourke表示：「周五將公布就業報告，下周末將進入財報季。」「我們已經接近紀錄高點，我們知道Fed很友好。在推動股市再創新高之前，投資者希望聽到一些來自企業的正面說法。人們喜歡Fed非常鴿派的態度，他們只是在等待另一個推高價格的理由。」

摩根大通等大型銀行將於10月11日為標普500指數成分股第3季財報季拉開序幕。

高盛集團分析師Scott Rubner預測，美國股市經歷接下來幾周的動盪後，會從10月底至年末走出一波行情，並有望推動標普500指數突破6,000點大關。

消息人士對路透表示，45,000名碼頭工人罷工使美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口的運輸暫停，罷工周三進入第二天，雙方尚未安排磋商。摩根大通分析師估計，碼頭工人罷工每天造成約 50 億美元的經濟損失。

Nike急挫6.8%，這家運動鞋和服裝製造商在新執行長即將上任之際，撤回其年度營收預測。