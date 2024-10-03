路透：歐盟4國將投贊成票 足以通過對中國電動車加徵45%關稅

路透社引述消息人士報導，歐盟將於4日投票，法國、希臘、義大利和波蘭將支持對中國製進口電動車加徵高達45%的關稅，足以通過這項貿易措施，但恐遭致北京當局報復。

路透社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）正對中國製電動車進行反補貼調查，已向歐盟27個成員國提出最終關稅提案，預計4日進行投票。

根據歐盟規定，歐盟執委會可以在未來5年向中國製電動車加徵45%的進口關稅，除非占歐盟人口65%的15個成員國的合格多數投票反對。

法國、希臘、義大利和波蘭官員及消息人士告訴路透社，這4國將投票支持這項提案。上述4國占歐盟總人口的39%。