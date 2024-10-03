美選在即 國土安全部示警：俄伊中三國用AI散布假訊息

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國土安全部2日示警，俄羅斯、伊朗和中國大陸利用人工智慧（AI）技術來散布虛假和分裂訊息，嘗試影響大選的威脅漸增。美聯社
美國國土安全部2日示警，俄羅斯、伊朗和中國大陸利用人工智慧（AI）技術來散布虛假和分裂訊息，嘗試影響大選的威脅漸增。美聯社

美國下月5日舉行總統選舉，國土安全部2日示警，俄羅斯、伊朗和中國大陸利用人工智慧（AI）技術來散布虛假和分裂訊息，嘗試影響大選的威脅漸增；且外國鎖定聯邦及地方政府展開影響力行動，影響美國人民看法，來削弱對美國民主的信心。

國土安全部公布2025年國土安全威脅評估報告指出，美國國內有選舉，國際有正在發展中的以哈衝突，政府部門特別憂心可能伴隨而來的暴力事件；此外，伊斯蘭國（ISIS）和凱達（al Qa’ida）等恐怖組織依然試圖在美國境內發動攻擊。

針對外國行為者，報告點名俄羅斯、伊朗和中國大陸三國。

報告指出，俄羅斯方面宣傳移民在美國的故事來試圖煽動不合，還利用生成式AI架設以假亂真的美國媒體網站；伊朗在網路上鼓吹在美國境內的加薩衝突示威行動。

至於中華人民共和國，報告指出，中方聚焦抹黑美國政府與提升北京國際地位的影響力行動，為此，中方正在發展越來越複雜的策略和技術，包含運用AI。

報告舉例，北京已經用AI來提高虛假社交帳號的真實性，用以散布假訊息；中方的影響力行動可能用來影響美國的救災行動，使人員和設施都面臨風險；中方將夏威夷火山爆發歸咎於美國的軍事行動，可能降低民眾對美國政府機構和官員的信任，並阻止受災民眾尋求聯邦政府的復原行動與支持。

國土安全部評估，俄羅斯、伊朗和中國大陸將融合具破壞性、未公開的、犯罪和脅迫性的手段，伺機破壞美國人民對其民主制度和國內社會團結的信心。

此外，報告提到，國內的極端暴力已構成另一嚴重威脅，預計這些極端分子的目標是嘗試透過暴力行為來向選民、候選人和選務工作人員灌輸恐懼，並擾亂選舉過程。

到目前為止，共和黨總統候選人川普面臨兩場暗殺，所幸行動並未成功。

報告指出，在這些極端分子中，因種族、宗教、性別或反政府觀點而心懷不滿的小團體或孤狼式犯罪者，對美國社會構成最大的威脅。

川普 美國大選 賀錦麗

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