日經產大臣 支持以核養AI…擬重啟更多機組

日本新任經濟產業省大臣武藤容治昨天，只要能充分解決安全疑慮，他主張利用核電來協助建設日本的人工智慧（ＡＩ）基礎設施。

武藤昨天在記者會說，「我們需要確保所需的能源，這是我國經濟成長最重要的事。」

武藤表示，新政府可能會在確保安全的前提下，重啟更多核能機組，並發展下一代核電技術。

武藤表示，為了滿足資料中心日益增長的電力需求，日本追求核電和再生能源是「很自然」的選擇。他說，經濟部會計畫「儘快」提交一項法案，允許政府直接投資於半導體公司Rapidus，協助這家新創公司達成二○二七年量產的目標。

武藤說：「晶片對於包括汽車在內的所有產業都是必不可少的，對於經濟安全具有戰略重要性，對於國家的去碳化和數位化努力也同樣重要。」