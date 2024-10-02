傳奇投資人朱肯米勒放空美國公債、迴避陸股

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
傳奇投資人朱肯米勒表示，他正放空美國公債，而且對中國大陸股市最近這波漲勢避而遠之。路透
傳奇投資人朱肯米勒表示，他正放空美國公債，而且對中國大陸股市最近這波漲勢避而遠之。路透

傳奇投資人Duquesne資本管理公司創辦者朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）表示，他正放空美債，而且對中國大陸股市最近這波漲勢避而遠之。

MarketWatch報導，據與會者轉述，朱肯米勒1日在一場會議上演說時表示，只要中國國家主席習近平仍統治這個世界第二大經濟體，他就對陸股「沒興趣」。他表示，相較下，更「愛」日本股票。

朱肯米勒還說，做空美國公債的部位如今在他投資組合的占比約15%~20%，但未透露他做空的是期限多長的美債。

朱肯米勒說，他不知放空美債的這筆交易會費時六個月或六年才會收割成果，但他認為，不論贏得11月美國總統大選的是民主黨籍候選人賀錦麗或共和黨的川普，「兩黨財政輕率」可以想見，他不會把票投給任一人。

這位因管理「金融巨鱷」索羅斯量子基金而聞名的華爾街傳奇避險基金經理人說，他的前老闆若得知他未以更大動作放空美債，可能為他「感到難為情」，因為今後通膨可能猛竄至只見於1970年代的高水準。

放空 美國 陸股

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