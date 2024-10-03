日本首相石破茂2日與日本銀行（央行）總裁植田和男進行上任來首見的會面後表示，日本目前的經濟情勢還沒對進一步升息做好準備，形同排除日銀近期升息的可能性。日圓兌美元匯率昨（2）日盤中應聲重貶0.9%，貶至接近145日圓大關的水準。

日銀總裁植田和男昨日前往石破茂官邸，向他簡報經濟情勢與市場發展，為石破茂1日正式當選新任首相後，兩人首度會面。

石破茂表示，在日銀今年稍早兩度升息之後，目前情勢不適合日銀再次採取措施，「我認為我們現在所處的環境，不需要進一步升息」，但也表示，他並非在對日銀貨幣政策下指導棋，「我已經告知植田總裁，我預期經濟能在日銀維持目前寬鬆趨勢的同時，持續發展，經濟將持續朝克服通縮邁進」。

植田則表示，日銀須對動盪的市場與全球不確性保持警戒，將持續以貨幣寬鬆措施支持經濟，同時重申，若數據符合預期，可能在某個時間點調整政策設定，「但我會說，我們將審慎調整寬鬆支持程度，我們能夠承擔花時間評估（經濟）發展的代價」。

這些發言出爐後，日圓兌美元2日盤中應聲重貶0.9%，報144.89日圓兌1美元。

此前，新任經濟再生擔當大臣赤澤亮正表示，石破茂期望日銀在升息時，能審慎評估經濟，「石破首相支持升息的說法不一定準確。升息需要滿足各種條件，當務之急是克服通縮」。

赤澤和石破關係密切，且能出席日銀決策會議，發言甚具分量，可能強化市場對日銀本月底升息機率不高的預期。

此外，新任經濟產業大臣武藤容治表示，只要能充分解決安全疑慮，他主張利用核電來協助建設日本的人工智慧（AI）基礎設施，「我們需要確保所需的能源，這是我國經濟成長最重要的事」，為了滿足資料中心日益增長的電力需求，日本追求核電和再生能源是「很自然」的選擇。