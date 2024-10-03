以伊衝突升溫推高油價 布蘭特原油盤中漲逾3%

伊朗1日對以色列發射約200枚彈道飛彈進行空襲，多數都被攔截後，以色列矢言報復，並繼續揮軍黎巴嫩南部，中東衝突急遽升級，國際油價2日盤中續漲逾3%，布蘭特油價攻上75美元。專家指出，油價後市將取決於以色列的回應行動。

白宮國家安全顧問蘇利文1日表示，伊朗向以國發射近200枚飛彈，被美國與以色列聯手攔截多數飛彈，伊朗這次發射的飛彈數量是4月時空襲以色列的約兩倍，軍事行動規模歷來最大，但迄今都遭挫敗、無效。

伊朗表示，這次攻擊發射「數十枚彈道飛彈」，未預先向美國示警，主要瞄準空軍基地與以國情報單位摩塞德，同時警告以國的任何報復將促使該國採取「進一步的毀滅與破壞行動」。

以國總理內唐亞胡矢言報復，表示「伊朗鑄下大錯，將為此付出代價」，並且繼續轟炸貝魯特，讓武裝部隊和正規軍加入黎巴嫩南部的地面作戰，升高地緣衝突擴大的威脅。德國漢莎、荷蘭皇家和瑞士航空等歐洲航空公司都宣布，原已暫停飛往當地的航班措施將延長實施，並且調整航線與航班。

布蘭特原油12月期貨2日盤中繼續大漲3.2%至每桶75.91美元，西德州中級原油11月期貨也勁漲3.5%至每桶72.27美元，馬來西亞12月棕櫚油期貨一度漲3.6%至每噸4,150馬元，漲幅為15個月最大，美元指數微升0.1%，報101.337。

高盛指出，目前國際油價的地緣政治風險溢價仍屬溫和，投資人正聚焦於伊朗的潛在供應風險、或是紅海原油流動的威脅。從加薩戰爭約一年前爆發，國際油價雖屢因中東局勢而起伏，但漲勢都在隨後消退，因為原油生產並未實際中斷。

巴隆金融周刊（Barron's）分析，國際油價後市取決於以色列是否、及如何選擇報復。紐約時報報導，美國官員持續評估伊朗和以色列情勢的可能發展，最樂觀情境是重演今年4月的情況，雙方攻擊暫時畫下休止符，最悲觀的評估則是以色列報復攻擊伊朗核子設施。

歐亞集團伊朗分析師格布魯認為，若以色列攻擊伊朗的核子設施，可能使伊朗採取更升級的行動，例如攻擊荷莫茲海峽的能源運輸船，或攻擊沙烏地阿拉伯的產油設施。澳盛銀行指出，油價若要持續上漲，取決於以色列是否以直接攻擊伊朗軍隊、基礎設施或石油產業。