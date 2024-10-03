Nike上季營收下滑10% 股價重挫

美國運動用品大廠Nike上季營收下滑10%，且預期本季營收減幅上看10%，並宣布撤回全年財測、延後舉行投資人大會，拖累股價2日美股早盤重挫逾5%，也凸顯即將在本月稍後上任的Nike新任執行長希爾（Elliott Hill），將面臨諸多挑戰。

Nike在止於8月31日的年度第1季（上季）淨利年比減少28%至10.5億美元，相當於每股盈餘70美分，高於市場預期，但營收年減10%至115.9億美元，略低於分析師預估。

其中，上季美國與歐洲市場運動鞋銷售分別減少14%，大中華區則下滑3%，但毛利率增1.2個百分點至45.4%，高於分析師預期，原因是受惠於產品、倉儲和物流成本下降，而且去年的價格調整也幫助提高利潤。

Nike預期，本季營收將下滑8%-10%，減幅比分析師預期還大，毛利率也將萎縮約1.5個百分點。Nike財務長傅蘭德（Matthew Friend），Nike預定明年春季上市的產品訂單和去年同期相比為持平，但也有一些量點，包括機能跑步鞋的需求增加。

隨著希爾將在14日接任執行長，作為規劃過渡的一環，傅蘭德表示：「我們撤回全年財測，讓希爾有彈性…評估當前策略與商業趨勢，並發展計畫，以便為2026年度與之後制定最佳的業務布局。」Nike先前預測，今年度營收將下滑中間個位數百分比。

Nike同時宣布延後原定在11月舉行的投資者人大會，目前不清楚會重新安排何時舉行。

希爾在2020年退休前曾在Nike效力長達32年，將肩負協助逆轉頹勢、並重建與批發銷售合作夥伴關係的重任。即將下台的執行長杜納霍（John Donahoe）已削弱與批發零售商的關係，聚焦強化公司自有門市與網站銷售，導致運動用品和鞋類零售商Foot Locker、Dicks Sportingi Goods等業者迅速用潮牌On、Hoka和New Balance等品牌的鞋補上Nike在貨架上留下來的空缺。