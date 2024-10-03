Google著手研發推理AI

【編譯湯淑君／綜合外電】這顯示搜尋引擎巨人另闢戰線與這個快速成長的新創公司競技。

彭博資訊引述知情人士報導，近幾個月來，Google動員旗下多支研發團隊，在開發AI推理軟體方面有所斬獲。這類軟體較擅長解決涉及多重步驟的問題，特別是數學和電腦程式領域。

研究員為探尋AI下一步重大進展，而著手研發推理模型。兩位消息人士私下透露，Google和OpenAI一樣，也運用所謂「思維鏈」（CoT）的技巧，設法將人類推理過程化繁為簡。運用這種Google首創的技巧，軟體會先停頓數秒，然後再回應一段書寫的提問語句，同時在後台思索諸多相關的提問詞，然後總結出最佳回應。

Google對此傳聞不予置評。

自聊天機器人ChatGPT推出以來，Google與OpenAI在AI領域爭霸愈來愈激烈，投資人擔心有朝一日ChatGPT將淘汰Google搜尋。Google已多管齊下力圖重拾領導地位，包括把頂尖實驗室整併成Google DeepMind部門，並強化研究員與產品開發團隊合作，但在推出AI產品方面動作仍遠比OpenAI遲緩，必須顧及道德問題、維持公眾對自家品牌的信任，並在內部多項爭奪資源的AI計畫中取得平衡。