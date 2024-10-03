路透、CNN 推出數位訂閱

新聞媒體巨擘路透社和CNN宣布推出數位訂閱方案，加入由各大媒體占據、日益擁擠的線上付費新聞市場。

路透新聞1日宣布會在10月開始推出數位訂閱服務，對路透新聞網站讀者收取每周1美元費用。訂閱制將先在加拿大推出，接著在歐洲和美國部分地區實施，未來預計擴及全球。該網站原先只要註冊就能免費瀏覽。

CNN網站也自1日起向美國用戶要求收取每月3.99美元。付費用戶將可在CNN.com上閱讀無限篇數文章，還可享有獨家選舉專題報導、原創紀錄片、每日精選新聞，以及廣告較少等服務。每日僅閱讀幾篇文章的讀者，目前不會被要求付費。

CNN數位產品和服務執行副總裁麥卡倫說，「只有在閱畢特定篇數文章後，才會被要求訂閱」。CNN網站首頁、突發新聞現場直播、獨立的影音網頁及贊助商的文章，都將維持免費。

數位訂閱制前景可期但充滿挑戰。牛津大學路透新聞學研究所近期調查顯示，目前僅約五分之一美國人付費閱讀線上新聞。