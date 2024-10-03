特斯拉Q3交車量不如預期 美國上季新車銷售下滑

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2日公布，第3季交車量為46萬2,890輛，比去年同期躍增6.4%，為今年來第一個交車量出現成長的季度，主因是中國大陸加碼對電動車的補助；然而，由於上季交車量仍不如市場預期，拖累早盤股價挫跌超過5%。

在上季，北京當局加碼舊車換購新型電動車的補助，帶動這個全球最大電動車市場的需求，嘉惠了特斯拉。同時，特斯拉執行長馬斯克也將在本月10日於洛杉磯的活動上，發表Robotaxi的原型車款。馬斯克上周在X平台上表示，「這將會載入史冊」。

特斯拉今年頭兩季交車量皆下滑，但第3季的表現扭轉了這股頹勢。這家總部位於德州奧斯汀的公司已示警，今年的成長率可能顯著下滑，但也預告可能在明年上半年開始生產較便宜的車款。

另一方面，美國上季新車銷售季減4.7%，顯示消費者正抱持觀望態度，等待車貸利率進一步下滑後再購車，但受美國港口工人罷工影響，可能損害車市即將好轉的展望。

根據汽車產業研究機構Edmunds.com的數據，美國第3季新車銷量降至390萬輛，年減2.3%，季減4.7%。物價高漲、消費者期待車貸利率滑落，以及11月美國總統大選前的不確定性，都讓消費者裹足不前。他們正等待車價變得更划算。

通用全球市場總裁哈維說，「隨著時間推移，利率（下降）有助於改善（消費者的）可負擔性」，「依據事態的進展而定，仍有可能釋放積壓需求」。

美國銷量最高的車廠通用，上季銷量年減2%，旗下面向大眾的雪佛蘭品牌銷量跌幅最深。豐田汽車上季美國銷量比去年同期銳減5.6%，暢銷車款Rav4、Camry、Corolla上月的銷量均下滑。Stellantis集團上季銷量更比一年前重摔近20%。

Cox Automotive首席經濟學家史莫克表示，以消費者對未來的展望與信心而論，他們認為目前還不是大手筆購物的良好時機，但也是長期以來第一次這麼接近那個時機。

然而，美國車市仍面臨變數，各大車廠高管正在應對美國港口工人自1日起發動罷工的衝擊。北美豐田營運長霍利斯說，考量港口作業可能停擺，已在最近幾周累積額外的車輛庫存。

本田則說，已在罷工展開前提前卸貨車輛。馬自達表示，在勞資談判持續進行的同時，目前仍仰賴美國經銷商的庫存。

另外，歐洲車廠可能受到罷工最重的衝擊，因為他們特別仰賴美國東岸與墨西哥灣沿岸的港口。