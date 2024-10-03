警告OPCE+成員不限產的下場 沙國：油價恐跌至50美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

在石油輸出國組織與夥伴國（OPCE+）2日舉行部長級會議之際，沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲警告，若石油輸出國組織與夥伴國（OPCE+）成員國不遵守同意過的產量配額限制，油價可能跌至每桶50美元，形同是在宣告沙國為維持市占率，可能不惜發動價格戰。

OPEC+聯合部長級監督委員會（JMMC）2日登場，路透引述知情人士指出，JMMC不太可能建議於調整產量目標。中東地緣政治緊張情勢已持續數月，都未對油價造成顯著衝擊，OPEC+透過減產穩定油價，也不斷延長減產時間，還是難以止血。全球基準油價上季跌約12%。

華爾街日報（WSJ）報導，沙國當局對原油價格下跌感到挫折的部分原因，是一些OPEC+成員國今年多數時間都無視限產計畫。

上周參與視訊會議的OPCE+成員國代表說，阿布都阿濟茲在會中警告，若不遵守產量限制，油價可能跌至每桶50美元，他還特別點名伊拉克和哈薩克。

其他產油國解讀沙國能源部長這番話隱約是在威脅，若成員國不遵守協議，沙國將不惜發動價格戰以鞏固市占率。沙國2020年3月曾發動價格戰，導致油價跌至17年最低。

標普全球評級公司（S&P Global Ratings）數據顯示，伊拉克8月每日超產40萬桶原油，哈薩克產量也將因Tengiz油田產量回到每日72萬桶而增加。

OPEC 市占率 油價

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