美民間新增就業 高於預期

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間企業增聘員工人數多於預期，8月數據也獲上修，顯示勞動市場雖顯露一些疲弱跡象，但仍展現韌性，有助緩和聯準會（Fed）對就業市場降溫的憂慮，也降低11月降息2碼的機率。

ADP研究所2日公布與史丹福數位經濟實驗室共同編製的「ADP全國聘僱」報告，顯示美國企業9月增聘人數為14.3萬人，較8月經修正的10.3萬人增加，也比經濟學家預估的12.8萬人多。8月數據則上修，從原先公布的9.9萬人修正為10.3萬人。

這項數據都在美國非農就業人口公布的前一天發布，但兩者的關聯性不高，今年來的數據顯示，ADP數字大多低估了民間就業人口的增數。

ADP報告顯示，9月民間就業增加的分布相當廣泛，以休閒與餐旅業的3.4萬人最多，其次是營建業的2.6萬人，再來是教育與健康服務的2.4萬人。專業與商業服務增聘2萬人，其他服務業則增聘1.7萬人。

在招聘人數增加之際，薪資成長率有所下降。留在原職的人12個月薪資漲幅小幅下降至4.7%，跳槽者則驟降至6.6%，較8月下降了0.7個百分點。

美國 薪資

延伸閱讀

影／加強招募大陸公民 CIA上各大社群媒體發布中文指示影片

美中台海恐發生衝突？ 美國前「中國屋」負責人：不是不可避免

ADP「小非農」9月新增就業14.3萬人 高於預期

美國大選：副總統候選人辯論登場 他們說的是真話嗎

相關新聞

日經產大臣 支持以核養AI…擬重啟更多機組

日本新任經濟產業省大臣武藤容治昨天，只要能充分解決安全疑慮，他主張利用核電來協助建設日本的人工智慧（ＡＩ）基礎設施。

Nike上季營收下滑10% 股價重挫

美國運動用品大廠Nike上季營收下滑10%，且預期本季營收減幅上看10%，並宣布撤回全年財測、延後舉行投資人大會，拖累股...

北卡高純度石英礦區停擺近一周 美颶風掃到太陽能、半導體鏈

近來侵襲美國的海倫颶風（Helene）的威力難擋，導致北卡羅來納州生產全球逾80%高純度石英的兩大礦區，已停擺近一周，可...

三星傳裁員備戰產業寒冬 可能大砍海外數千名員工

南韓三星電子正推動裁員等撙節措施，可能裁減海外事業的數千名人力，南韓產業人士解讀，三星電子此舉可能是要力拚甩脫危機，並且...

美民間新增就業 高於預期

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間企業增聘員工人數多於預期，8月數據也獲上修，顯示勞動市場雖顯露一些疲弱...

警告OPCE+成員不限產的下場 沙國：油價恐跌至50美元

在石油輸出國組織與夥伴國（OPCE+）2日舉行部長級會議之際，沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲警告，若石油輸出國組織與夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。