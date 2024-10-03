三星傳裁員備戰產業寒冬 可能大砍海外數千名員工

南韓三星電子正推動裁員等撙節措施，可能裁減海外事業的數千名人力，南韓產業人士解讀，三星電子此舉可能是要力拚甩脫危機，並且為晶片事業表現低迷預做準備。

彭博資訊報導，三星將在東南亞、澳洲和紐西蘭推動裁員，可能影響這些地區10%人力；其他海外子公司也計劃裁員，一些地區也可能裁減多達10%；印度和部分南美地區則已裁員10%。三星總員工數超過26.78萬人，海外人力占了超過一半。

路透9月也已報導，三星計劃裁撤約15%行銷和販售人力，以及高達30%的行政人力。

韓國時報與韓國前鋒報報導，針對這些報導，三星主管解釋為「部分海外子公司的例行人力調整」，但市場觀察人士解讀，三星可能正為晶片業表現低迷預做準備。三星股價近來已下跌，2日一度跌破60,000韓元，為去年3月來首見，收盤小跌0.3%，報61,300韓元。

摩根士丹利9月15日發布報告指出，整體DRAM市場已觸頂，AI專用的高頻寬記憶體（HBM）將供應過剩，已加劇記憶體晶片業景氣下滑的憂慮。其他南韓券商紛紛調降對三星目標價，只是對DRAM和HBM晶片需求前景的看法不一。

三星的HBM事業也正在成為市場擔憂之一。三星的主要對手SK海力士，在成為輝達（Nvidia）先進HBM晶片的主要供應商後，持續鞏固領先地位，但三星的先進HBM晶片卻尚未通過輝達測試。

三星2月宣布開發出業界首款12層HBM3E晶片，但SK海力士上個月卻領先宣布已開始量產12層HBM3E晶片。除了記憶體晶片，三星的晶片代工事業也虧損連連，智慧手機事業則正在為了全球領導地位，與蘋果捉對廝殺。

新韓證券分析師金亨泰（音譯）表示，由於智慧手機和傳統記憶體晶片需求不如預期，加上非記憶體事業的虧損擴大和在進軍HBM市場上的延誤，三星第3季獲利正令人愈發擔憂。

分析師正在調降對三星上季獲利的預期。情報機構Yonhap Informax蒐集16家券商9月的看法指出，分析師預期三星上季營業利益將為10.4兆韓元，低於先前預測的14兆韓元。