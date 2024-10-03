北卡高純度石英礦區停擺近一周 美颶風掃到太陽能、半導體鏈

近來侵襲美國的海倫颶風（Helene）的威力難擋，導致北卡羅來納州生產全球逾80%高純度石英的兩大礦區，已停擺近一周，可能影響太陽能與半導體產業的供應鏈。德國英飛凌（Infineon）、南韓三星電子與SK海力士（SK Hynix）及台積電等全球晶片製造商都表示，正在關注石英供應。

Sibelco公司與Quartz公司各自發布的聲明指出，因為海倫颶風引起廣泛的洪災、供電與通訊中斷，已自9月26日起暫停在北卡羅來納州Spruce Pine鎮的礦區作業，目前無法斷定何時恢復生產。總部位於挪威的Quartz表示，仍因洪災和供電中斷而遭遇「多重挑戰」。

這些石英礦區是全球數一數二重要的石英供應來源，彭博資訊去年的報告估算，Sibelco與Quartz的兩個礦區，占全球超過80%的商業級高純度石英供應。

消息人士指出，這些設施的修復作業可能造成供應鏈瓶頸，並引發晶片和電子產品價格短暫上漲，特別是Spruce Pine生產的原料難以在世界各地找到替代來源。Quartz主管曾向BBC表示，幾乎每一支手機和每顆電腦晶片，都能找到來自Spruce Pine的石英。

彭博資訊指出，Spruce Pine每年僅生產約2萬噸的超高純度石英，這種原物料對太陽能與半導體產業均十分關鍵，可應用於製造坩堝的內層；若供應鏈亂象遲遲未解，可能加速業界採用合成替代品。

Sibelco與Quartz公司說，海倫颶風對社區帶來嚴重災害，民眾為洪災、以及電力與通信中斷所苦，目前恢復礦區作業並非首要考量。

海倫颶風對全球晶片製造產業的衝擊仍不明朗，是因為半導體業者都會囤積重要的零組件，且北卡州的石英礦終究會復工。

晶圓代工龍頭台積電（2330）與英飛凌表示，正在密切關注情勢發展，預計目前不會對其業務造成重大影響。三星和SK海力士也說，預期不會有重大衝擊。

由於北卡羅來納州多數地區的網路和供電依然中斷，北卡羅來納州環境品質部表示，目前還無法評估這些礦區受損的程度。

此外，美國商務部1日設定從東南亞進口的太陽能產品的初步關稅，針對未指名的企業，柬埔寨的一般稅率是8.25%、馬來西亞9.13%、泰國23.06%、越南2.85%。特定企業則包括來自Hanwha QCells Malaysia進口的產品，要課關稅3.47%，馬來西亞晶科能源3.47%，泰國天合光能0.14%，以及越南晶澳太陽能2.85%。

分析師表示，初步關稅的稅率普遍低於預期，但象徵美國國內太陽能板生產商的初期勝利。