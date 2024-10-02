分析師翻閱歷史「從珍珠港到911」 美股跌多深視「這關鍵」而定

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
伊朗人焚燒美國國旗，宣洩美國挺以色列的怒火。路透
伊朗人焚燒美國國旗，宣洩美國挺以色列的怒火。路透

分析師檢視從珍珠港事變到911攻怖攻擊的歷史資料發現，美國股市在戰爭和其他重大事件爆發後以下跌反應居多，通常費時22天觸底，然後反彈。

Marketwatch報導，媒體1日披露伊朗即將以飛彈攻擊以色列後，紐約輕原油期貨價格從盤中低點每桶67美元左右一躍而起，最高漲到71.80美元。

同日，美股三大指數全面收黑，跌幅從道瓊的0.4%到那斯達克綜合指數跌1.5%不等，標普500指數盤中重挫1.4%，收盤跌幅收斂至0.9%，反映投資人唯恐伊朗向以色列發射數百枚彈道飛彈，可能升高中東衝突並擾亂石油供應。

基本面與技術面投資刊物「Kobeissi Letter」主筆柯貝西在社群媒體發文指出，檢視1941年珍珠港事變以來重大地緣政治事件引發的股市反應得知，美股起初反應並不強烈，標普500指數在這些重大事件爆發後的平均總跌幅為8.2%。

影響美股跌多深的關鍵：事件爆發時經濟衰退與否

進一步檢視發現，真正關係重大的是，事件爆發當時美國經濟是否已陷入衰退。如果戰爭在經濟未衰退的情況下爆發，接下來12個月期間，美股標普500指數平均上漲9.2%；但若是戰爭爆發時撞上經濟衰退，那麼在接下來12個月期間，美股平均下跌11.5%。

亞特蘭大聯邦準備銀行的GDPNow估測，第3季美國經濟成長率可達2.5%。由此看來，美國經濟此刻陷入衰退的機率微乎其微。

再以更廣的角度觀察過往的地緣政治事件及美股反應可知，股市下跌通常費時22天底部浮現，復甦時間通常需要47天。

當然，中東局勢動盪只是目前眾多不確定因素之一。經濟前景、利率展望、美國港口工人罷工和11月大選結果，都在未定之天。

柯貝西說：「總而言之，現在面臨的是一種詭譎多變的情況，大致要看衰退展望而定。面臨眾多不同變數的市場，幾乎總是伴隨著劇烈的波動性。」

以下是他根據LPL Financial提供的數據，列出1941年以來主要地緣政治事件引起的美股（標普500指數）反應：

1941年12月7日珍珠港事變：美股單日跌3.8%，總跌幅19.8%，費時143日觸底，費時307日復甦

1963年11月22日甘迺迪遇刺：單日跌2.8%，總跌幅2.8%，1日觸底，1日復甦

1990年8月2日伊拉克入侵科威特：單日跌1.1%，總跌幅16.9%，71日觸底，189日復甦

2001年9月11日911恐怖攻擊事件：單日跌4.9%，總跌幅11.6%，11日觸底，31日復甦

2005年7月7日倫敦爆炸案：單日漲0.9%，總跌幅0.0%，1日觸底，4日復甦

2013年4月15日波士頓馬拉松爆炸案：單日跌2.3%，總跌幅3.0%，4日觸底，15日復甦

2022年2月17日俄烏戰爭：單日跌2.1%，總跌幅6.8%，13日觸底，23日復甦

2023年10月9日以哈戰爭：單日漲0.3%，總跌幅4.5%，14日觸底，19日復甦

指數 經濟衰退 美股

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