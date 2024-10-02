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中東緊張局勢升溫 美股早盤開低後平盤波動 費半揚升2%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
隨著中東緊張局勢升溫，市場轉趨謹慎，美股早盤開低後平盤波動。路透
隨著中東緊張局勢升溫，市場轉趨謹慎，美股早盤開低後平盤波動。路透

隨著投資人擔心中東緊張局勢可能升溫，市場轉趨謹慎，美股三大指數2日基本上在平盤附近波動。另一方面，美國公布有「小非農」之稱的ADP民間就業報告，減緩了勞動市場快速冷卻的憂慮。

道瓊工業指數2日早盤跌逾63點，或0.2%；標普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.1%；費城半導體指數漲2%，台積電ADR漲1%，輝達也揚升1%。

2日公布的ADP就業報告顯示，美國9月民間企業增聘員工人數為14.3萬人，多於預期，較8月經修正的10.3萬人加速上升，顯示勞動市場雖顯露疲弱跡象，但仍有韌性。周五（4日）公布的非農就業數據，料將牽動聯準會（Fed）年底前降息決策和市場動向。

個股方面，特斯拉截至9月底的第3季交車量比去年同期躍增6.4%至46萬2,890輛，為今年來第一個交車量出現成長的季度，但仍不如市場預期的46萬3,900輛，拖累特斯拉早盤股價跌超過5%。

Nike上季營收下滑10%，且預期本季營收減幅上看10%，並宣布撤回全年財測、延後舉行投資人大會，拖累股價2日美股早盤重挫逾7%，顯示將上任的新執行長將面臨嚴峻考驗。

Carson集團首席市場策略師Ryan Detrick說，「目前最大的擔憂是中東衝突擴大為地區性戰爭，果真如此，這將是最重大的『10月驚奇』」。

指數 特斯拉 美國

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