電動車糾紛 前WTO秘書長拉米：歐盟將會通過對中加稅

歐盟27國預計週五對執委會提出的中國進口電動車「反補貼」案投票，前世界貿易組織（WTO）秘書長拉米在一場論壇表示，歐盟終將同意加徵關稅，至於歐中仍在協商的最低價格承諾等解決方案，他認為太困難。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）針對中國進口電動車受中國政府不當補貼的調查案，將在4日由27個成員國代表投票決定是否支持加徵反補貼稅（Countervailing Duties）。

這項進行了一年的調查成為歐中近年最大貿易糾紛，也是政治新聞網站Politico昨天起連3天在布魯塞爾舉辦年度競爭力論壇的最熱門話題。曾任WTO秘書長8年的拉米（Pascal Lamy），在今天上午該論壇以經濟安全為主題的場次中作出前述表示。

拉米25年前曾任歐盟執委會負責貿易政策的執行委員，他相信執委會對電動車案的加稅決定將獲得多數歐盟國家支持，雖然中國的反應會否影響歐中仍在進行的協商尚未可知，但拉米明言以他過往經驗，所謂自願限制出口或價格保證都會極端困難。

中國政府正協助電動車出口商與歐盟執委會協商，試圖以最低進口價格承諾來緩解歐盟對其低價競爭質疑，但這種君子諾言能否確切落實，是執委會的最大疑慮。

由於以德國為主的部分歐盟國家在中國市場利益和中方壓力下，對電動車加稅案始終堅持反對，中國政府代表團近幾週來也遊走歐洲遊說，使得受到壓力的執委會在調查期屆滿前的關鍵時刻釋出2條路線，即一方面照走調查案流程，另一方面容許中國持續協商，未來即便執行加稅，只要雙方能達成其他解方，加稅也可中止，讓反對派有下台階。

電動車案反映了歐盟欲採取強硬貿易政策所受到的結構性限制，也就是歐盟27國各自的利益考量，牽制了歐盟施展整體戰略，尤其是執委會近年在經濟安全架構下的產業競爭力和貿易政策。上午論壇的講者們幾乎都提到歐盟共同政策在各成員國落實度寬嚴不一，是經濟安全的最大挑戰。

歐洲議會（European Parliament）貿易委員會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）提到，歐盟擁有經濟安全相關的法律和政策工具，但未能落實，例如有的歐盟國家仍讓中國介入參與基礎建設。

她也批評，2014年俄羅斯入侵烏克蘭的克里米亞（Crimea）後，歐盟就曾熱議要降低對俄國的天然氣依賴，結果所作所為卻完全相反，如今更面臨需要因應對中國依賴的風險。

執委會貿易官員維格涅爾（Žaneta Vegnere）則說，歐盟經濟安全政策的最大挑戰是如何建立共同認知，讓成員國和企業共同參與投入。

智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）資深政策研究員格爾克（Tobias Gehrke）也提到，歐盟國家能否互信、分享產經資料，是落實經濟安全的一大關鍵挑戰。

拉米則表示，現在的問題是歐盟各國對何謂「安全」恐怕沒有一致定義，對歐盟共同的利益和比較優勢也看法不一，但涵蓋競爭力的貿易政策是歐盟唯一重要的盟邦化政策，如果無法整合，結果將是一團糟。