三星電子：亞洲部分事業計劃裁員
韓國科技巨頭三星電子今天表示，正計劃對亞洲部分事業進行裁員。先前有報導指出，受到影響的巿場可能砍掉1/10職缺。
全球最大記憶體晶片製造商三星電子（SamsungElectronics）發言人告訴法新社，正就東南亞、澳洲、紐西蘭的人力配置進行調整，並表示「相關調整包括裁員」。
三星在聲明中指出，「為改善營運效率」而進行此一「例行性勞動力調整」、「本公司尚未針對任何特定職缺制定目標員額」。
不過彭博（Bloomberg News）報導，這波裁員可能在相關巿場影響10%人力。
三星僱用26萬7800名員工，其中逾半數在海外。
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