特斯拉上季交車量躍增6.4% 但不及市場預期 早盤股價跌3.9%

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）2日公布，今年第3季交車量為46萬2,890輛，比去年同期躍增6.4%，為今年來第一個交車量出現成長的季度，主因是中國大陸加碼對電動車的補助；然而，由於上季交車量仍不如市場預期的46萬3,900輛，拖累特斯拉早盤股價挫跌3.9%。

在上季，北京當局加碼舊車換購新型電動車的補助，帶動這個全球最大電動車市場的需求，嘉惠了特斯拉。同時，特斯拉執行長馬斯克也將在本月10日於洛杉磯的活動上，發表Robotaxi的原型車款。馬斯克上周在X平台上表示，「這將會載入史冊」。

特斯拉今年頭兩季交車量皆下滑，但第3季的表現扭轉了這股頹勢。這家總部位於德州奧斯汀的公司已示警，今年的成長率可能顯著下滑，但也預告可能在明年上半年開始生產較便宜的車款。