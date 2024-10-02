ADP「小非農」9月新增就業14.3萬人 高於預期
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間企業增聘員工人數多於預期，8月數據也獲上修，顯示勞動市場雖顯露一些疲弱跡象，但仍有韌性。
ADP研究所2日公布與史丹福數位經濟實驗室共同編製的「ADP全國聘僱」報告，顯示美國企業9月增聘人數為14.3萬人，較8月經修正的10.3萬人加速上升，也比道瓊社訪調經濟學家所估的12.8萬人高。8月數據則上修，從原先公布的9.9萬人修正為10.3萬人。
就業增加的分布相當廣泛，以休閒與餐旅業的3.4萬人最多，其次是營建業的2.6萬人，再來是教育與健康服務的2.4萬人。專業與商業服務增聘2萬人，其他服務業則增聘1.7萬人。
在招聘人數增加之際，薪資成長率有所下降。留在原職的人12個月薪資漲幅小幅下降至4.7%，跳槽者則驟降至6.6%，較8月下降了0.7個百分點。
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