快訊

狂吸8千則留言！蔣萬安宣布北市明停班課「繼續待在家」

山陀兒風勢助長…北海岸淡水資收場大火紅透天 估燃燒面積約300平方公尺

印度政府發豪語 將在兩年內生產第一顆自製晶片

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印度商工部長戈亞爾表示，印度有望在兩年內生產第一顆自製晶片。美聯社
印度商工部長戈亞爾表示，印度有望在兩年內生產第一顆自製晶片。美聯社

印度商工部長高約爾（Piyush Goyal）接受CNBC專訪時表示，印度將在兩年內生產第一顆自製晶片，此時正值包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美光（Micron）在內，更多美國晶片業者正拓展印度版圖。

高約爾信心滿滿地說，印度有望在2026-2027年出貨第一顆自製晶片，「我定期與美光執行長梅羅塔聯絡，他們正取得良好進展」。他也說，印度本地巨頭塔塔等國內企業，正努力實現印度遠大的半導體製造夢想。

若無台積電與三星電子的專業技術，印度不太可能生產最先進的晶片。高約爾指出：「這是一項艱難的工作，但我們有人才也有技術。」他回憶起近期造訪美國矽谷數家半導體業者時，見到許多印度人在產線上工作，也任職於管理階層。

蘋果公司為降低對中國大陸供應鏈的依賴，已成功拓展在印度的布局。高約爾說，目前全球14%的iPhone在印度生產，這一數字預料將持續成長。

蘋果進軍印度的同時，正值中國大陸面臨成長挑戰。高約爾表示，印度的成功並非建立在中國大陸的困境之上，「印度…並不依賴中國，我們擁有自己的能力和實力，我們相信自家的產品遠優於中國」。

印度 成功

延伸閱讀

桌球／女雙後來居上！鄭怡靜、李育諄逆轉印度姐妹闖8強

路透：蘋果印度供應商工廠大火無限期停產 恐被迫改從大陸等地調貨

為iPhone殺人？印度2男網購貨到付款 竟奪手機「勒死送貨員拋屍」

台北愛樂合唱團印度演出 遊子聽台灣歌謠感動落淚

相關新聞

中國報復加拿大 曾厚仁質疑加國為何未吸取教訓

為報復加拿大對中國電動車課稅，中國將對加拿大出口的油菜籽進行反傾銷調查，駐加拿大代表曾厚仁指出，已有前車之鑑，不明白為何...

ADP「小非農」9月新增就業14.3萬人 高於預期

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國9月民間企業增聘員工人數多於預期，8月數據也獲上修，顯示勞動市場雖顯露一些疲弱...

印度政府發豪語 將在兩年內生產第一顆自製晶片

印度商工部長高約爾（Piyush Goyal）接受CNBC專訪時表示，印度將在兩年內生產第一顆自製晶片，此時正值包括輝達...

中東烽火連天疑慮升高 亞股多收黑

伊朗攻擊以色列，助長中東恐將烽火連天的疑慮，亞洲股市今天普遍收跌，國際油價則是漲勢擴大。與此同時，中國房地產開發商股價飆...

日相石破茂排除日銀現在升息的可能性 日圓應聲貶0.8%

新政府成立後第一個全天，日本首相石破茂在與日銀（央行）總裁植田和男首度會面後說，日本的經濟尚未對進一步升息做好準備。日圓...

沙國：若無視產量限制 油價可能跌至50美元

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲警告，若石油輸出國組織與夥伴國（OPCE+）成員國不遵守同意過的產量配額限制，油價可能跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。