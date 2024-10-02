印度政府發豪語 將在兩年內生產第一顆自製晶片

印度商工部長高約爾（Piyush Goyal）接受CNBC專訪時表示，印度將在兩年內生產第一顆自製晶片，此時正值包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美光（Micron）在內，更多美國晶片業者正拓展印度版圖。

高約爾信心滿滿地說，印度有望在2026-2027年出貨第一顆自製晶片，「我定期與美光執行長梅羅塔聯絡，他們正取得良好進展」。他也說，印度本地巨頭塔塔等國內企業，正努力實現印度遠大的半導體製造夢想。

若無台積電與三星電子的專業技術，印度不太可能生產最先進的晶片。高約爾指出：「這是一項艱難的工作，但我們有人才也有技術。」他回憶起近期造訪美國矽谷數家半導體業者時，見到許多印度人在產線上工作，也任職於管理階層。

蘋果公司為降低對中國大陸供應鏈的依賴，已成功拓展在印度的布局。高約爾說，目前全球14%的iPhone在印度生產，這一數字預料將持續成長。

蘋果進軍印度的同時，正值中國大陸面臨成長挑戰。高約爾表示，印度的成功並非建立在中國大陸的困境之上，「印度…並不依賴中國，我們擁有自己的能力和實力，我們相信自家的產品遠優於中國」。