中國報復加拿大 曾厚仁質疑加國為何未吸取教訓

為報復加拿大對中國電動車課稅,中國將對加拿大出口的油菜籽進行反傾銷調查,駐加拿大代表曾厚仁指出,已有前車之鑑,不明白為何加拿大仍未吸取教訓。

另外,有加拿大媒體呼籲,渥太華方面要與台灣建立強大關係,才能抵抗中國。

多倫多星報(Toronto Star) 昨天刊登對曾厚仁的訪問,提到關於最新一輪的加中貿易戰時,曾厚仁說,之前因為發生加拿大警察依據美國逮捕令拘留華為財務長孟晚舟,以及2名加拿大人遭中國拘捕的外交爭端,北京在這段期間就曾禁止加拿大油菜籽進口,為何幾年過去了,加拿大仍沒有吸取教訓?沒有更廣泛地開拓其他市場呢?

曾厚仁稱「不想對我們的加拿大朋友過於嚴厲」,但他仍說:「加拿大並沒有從過去的經歷中建立起韌性。」

根據加拿大油菜籽委員會的數據,中國仍然是第二大出口市場,僅次於美國,2023年出口中國的金額達到50億加元(約新台幣1180億元)。

當被問及油菜籽行業可能因中國的貿易報復行動而受到傷害時,聯邦國際貿易部長伍鳳儀(Mary Ng)說,渥太華已協助業者擴大貿易多元化,包括與越南、菲律賓和印尼等亞太國家都有更多的貿易往來。

面對中國的威脅,「Business In Vancouver」刊登專欄作家布拉漢(Daphne Bramham)的評論文章,題為「如果沒有加強與台灣的關係,加拿大的人工智慧和電動車雄心將面臨風險」(Canada’s AI and EVambitions are at risk without stronger Taiwan relations)。

文章提到人工智慧的核心之一是晶片,而台灣是晶片王國,其中加拿大重視的電動車產業中所需的晶片,60%是台灣生產的,當中國因電動車關稅而拿油菜籽開刀時,更凸顯加拿大需要與台灣快速建立緊密關係。

文章說,儘管中國是加拿大第二大貿易夥伴。然而加中兩國去年雙邊貿易額約1200億加元(約2兆8300億台幣),佔貿易總額的不到6%,美國卻佔78%。

布拉漢讚揚台灣充滿民主活力,憑藉科技發展成為世界第14大經濟體,加拿大與台灣的貿易額僅120億加元(約2830億台幣),有很大成長空間。

布拉漢字裡行間傳達出一個信息:無須理會「中國不高興」,加拿大需維護自身利益,與台灣加強關係就能鞏固競爭力。

儘管過去2年加拿大和台灣簽訂了不少合作協議,但布拉漢的文章也引述曾厚仁的說法:「加拿大非常膽怯,加拿大仍然需要跨越一些障礙。到目前為止,這不是全心全意地與台灣接觸的方式。」

此外,駐加拿大代表曾厚仁也舉例,加拿大今年擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)主席,卻沒有利用其職權來談論台灣懸而未決的申請案。加拿大也沒有兌現其印太戰略中關於幫助加強台灣民主的承諾。

曾厚仁說,加拿大曾大力為香港的民主倡導者發聲,但今年6月,當中國發布「台獨新規定」,不排除將台獨分子處死刑時,加拿大官方沒有發表任何意見。上個月,台灣社運人士楊智淵在中國大陸被以「分裂國家」罪名判刑9年,加拿大也保持沉默。