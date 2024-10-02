日相石破茂排除日銀現在升息的可能性 日圓應聲貶0.8%

新政府成立後第一個全天，日本首相石破茂在與日銀（央行）總裁植田和男首度會面後說，日本的經濟尚未對進一步升息做好準備。日圓兌美元匯率應聲貶值0.83%，至144.76日圓。

石破茂說，在今年稍早兩度升息後，目前情況不適合日銀再次採取措施。

在此之前，石破茂政府釋出目前不希望日銀進一步提高借貸成本的一系列訊號。內閣成員們淡化了石破茂想貨幣政策正常化的念頭，並強調日銀聚焦根除通縮未竟之業的必要性。