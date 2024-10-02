中東烽火連天疑慮升高 亞股多收黑

伊朗攻擊以色列，助長中東恐將烽火連天的疑慮，亞洲股市今天普遍收跌，國際油價則是漲勢擴大。與此同時，中國房地產開發商股價飆漲，帶動香港股巿收漲逾6%。

法新社報導，伊朗攻擊以色列的消息令美國和歐洲投資人為之不安，大部分巿場出現賣壓。相形之下，亞股表現稍佳，其中港股在昨天休巿後，今天收漲逾6%。

伊朗支持的民兵組織領袖遭到擊殺後，德黑蘭昨天對以色列發射飛彈作出回應，兩大原油期貨盤中應聲勁揚逾5%。

華府表示，正就採取聯合應對措施進行商討，並以「嚴重後果」警告德黑蘭，以色列也矢言讓伊朗「付出代價」。伊朗則威脅，一旦遭到攻擊，將會對所有以色列基礎設施進行打擊。

獨立分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「緊迫問題在於，伊朗飛彈襲擊是一次性反應，或是一波更大規模行動的開端。大部分預測認為是前者，尤其美國介入挺以色列。」

殷尼斯在自家「繁榮的黑暗面」（Dark Side Of TheBoom）電子報中寫道：「伊朗石油基礎設施很可能成為他們瞄準的目標，對作為伊朗命脈的石油產業進行打擊恐怕會對經濟帶來深遠後果，引發情勢嚴重升級。」

黃金是時局不確定和動盪時期的依託，地緣政治不穩定推升其需求，使得金價來到接近每盎司2685美元歷史紀錄的價位。

在北京官方公布各項救市措施後，港股各類股今天普遍上揚，其中中國房地產股、證券股、保險股和餐飲消費股表現凌厲，恆生指數收漲6.20%，來到22443.73點。日股基準日經指數收跌2.2%，來到37808.76點。上海股市今天休巿。

至於其他亞股，新加坡股巿收漲。雪梨、首爾、威靈頓、曼谷、雅加達股市收跌。台北股巿今天休巿。