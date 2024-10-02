沙國：若無視產量限制 油價可能跌至50美元

沙烏地阿拉伯能源部長阿布都阿濟茲警告，若石油輸出國組織與夥伴國（OPCE+）成員國不遵守同意過的產量配額限制，油價可能跌至每桶50美元。外界解讀，沙國為維持市占率，可能不惜發動價格戰。

道瓊社報導，伊朗1日對以色列發動飛彈攻擊，國際油價在連續數周下跌後急升。布蘭特原油盤中漲幅多達5%。西方國家擔心，戰事擴大將阻礙波斯灣石油出口，進一步推升油價。

然而，地緣政治緊張情勢已持續數月，未對油價造成顯著衝擊，國際油價持續不振。OPEC+透過減產穩定油價，也不斷延長減產時間，還是難以止血。全球基準油價上季跌約12%。

原油跌價使沙國當局感到挫折的部分原因，來自一些OPEC+成員國今年多數時間無視限產計畫。

上周參與視訊會議的OPEC成員國代表說，沙國能源部長在會中警告，若不遵守產量限制，油價可能跌至每桶50美元；他還特別點名伊拉克和哈薩克兩大超產國。

標普全球評級公司（S&P Global Ratings）數據顯示，伊拉克8月每日超產40萬桶原油，哈薩克產量也將因Tengiz油田產量回到每日72萬桶而增加。標普全球8月數據顯示，俄羅斯的產油量今年截至7月也超過其配額。

美國、蓋亞那和巴西的原油增產計畫，預計使全球每日石油供給增加超過100萬桶。今年加入OPEC+的巴西說，將不加入減產計畫。

分析師表示，國際油價必須維持在每桶85美元以上，沙國才能有足夠資金進行經濟轉型。其他產油國解讀沙國能源部長這番話隱約是在威脅，若組織成員國不遵守協議，沙國將不惜發動價格戰以鞏固市占率。

沙國曾在2020年3月對俄羅斯發動價格戰，導致油價跌至17年最低；早在1986年，沙國也為懲罰其他產油國而大肆增產，油價當時因此跌破每桶10美元。

OPEC+主要成員國將在2日商討是否在12月放寬產量限制。