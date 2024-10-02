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路透：蘋果印度供應商工廠大火無限期停產 恐被迫改從大陸等地調貨

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘋果印度供應商塔塔集團的工廠因為大火無限期停產，可能被迫從大陸等地方緊急調貨。 路透
蘋果印度供應商塔塔集團的工廠因為大火無限期停產，可能被迫從大陸等地方緊急調貨。 路透

路透報導，Counterpoint研究公司和一名消息人士表示，塔塔集團位在印度南部的蘋果零組件工廠發生嚴重火災，可能影響印度節日銷售旺季前的生產，可能迫使蘋果供應商從中國大陸等地方調度關鍵零組件。

塔塔的泰米爾納德邦的霍蘇爾（Hosur）工廠上周末遭遇祝融之災，導致該工廠無限期停產。該工廠為蘋果iPhone背板等零件的印度唯一供應商。

多年追蹤蘋果全球出貨狀況的Counterpoint表示，原本預估在10月底-11月初的印度節日期間，iPhone 14和15將在當地賣出150萬支，但因為這場火災，蘋果將難以滿足其中最多15%需求。

Counterpoint共同創辦人Neil Shah說：「印度舊款iPhone的生產將受到10-15%影響。蘋果可透過進口更多零組件和將更多出口庫存轉到印度，來抵銷這種影響。」

Counterpoint表示，蘋果供應商通常會有三到四周的背板庫存。另一名知情的業界人士則估計，蘋果可能會有八周的庫存，因此不會受到立即影響，但繼續停產，蘋果可能會在大陸建立另一條組裝線或增加輪班，以為印度的iPhone製造商確保零組件。

印度 庫存 節日

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