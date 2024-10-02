礦業巨頭Vale攜手GEP 開拓巴西綠氫商機

巴西礦業巨頭淡水河谷公司（Vale SA）今天宣布，他們和GreenEnergy Park（GEP）同意聯手在巴西探索生產綠氫的機會。

路透社報導，巴西一直將發展綠氫產業作為發掘新產業、推動能源轉型一環，巴西政府還認為這才是擴大再生能源布局的「正辦」。

與此同時，淡水河谷公司希望專注於鋼鐵產業的低碳方案，以在2050年底前達成淨零碳排目標。

根據聲明所載，淡水河谷公司和GEP將共同研究在巴西興建綠氫廠的可行性，以便最終為這個礦業公司期望在當地開發的「大型樞紐」提供氫氣。

作為脫碳努力的一部分，淡水河谷公司計劃在這個「大型樞紐」將鐵礦砂壓塊，它們將成為熱間成型還原鐵（HBI）的原料，並以再生氫為還原劑。

淡水河谷公司說：「為在巴西建設大型樞紐，公司一直積極尋找合作夥伴。與GEP達成的協議是朝此方向邁進的重要一步。」

綠氫是透過再生能源將水電解取得，已成為運輸和煉鋼等難以脫碳產業減少碳排的重要方法。

GEP先前曾和巴西電力公司（Eletrobras）合作，研究綠能機會；淡水河谷也與H2 Green Steel和HydnumSteel達成類似的夥伴關係，考慮在多個國家建設「大型樞紐」。