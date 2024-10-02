美國北卡州石英礦區因颶風停擺 恐影響全球太陽能與半導體供應鏈

海倫颶風的威力難當，導致北卡羅萊納州生產全球逾80%高純度石英的兩大礦區，已停擺近一周，可能影響太陽能與半導體產業的供應鏈。

Sibelco公司與Quartz公司各自聲明說，已自9月26日起暫停礦區作業，目前無法斷定何時恢復生產。

這些石英礦區在北卡州Spruce Pine鎮附近，是全球數一數二重要的石英供應來源。彭博資訊去年的報告估算，Sibelco與Quartz的兩個礦區，占全球超過80%的商業級高純度石英供應。

海倫颶風對全球晶片製造產業的衝擊仍不明朗，這是因為半導體業者都會囤積重要的零組件，且北卡州的石英礦終究會復工。

晶圓代工龍頭台積電與英飛凌表示，他們正在密切關注情勢發展，預計目前不會對其業務造成重大影響。

彭博資訊表示，Spruce Pine每年僅生產約2萬噸的超高純度石英，這種原物料對太陽能與半導體產業均十分關鍵，可應用於製造坩堝的內層；若供應鏈亂象遲遲未解，可能加速業界採用合成替代品。

Sibelco與Quartz公司說，海倫颶風對社區帶來嚴重災害，民眾為洪災、以及電力與通信中斷所苦，目前恢復礦區作業並非首要考量。