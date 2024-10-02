美東碼頭罷工 歐洲車商恐受傷最重

專家表示，歐洲汽車製造商最可能受美國東岸和墨西哥灣沿岸港口碼頭工人罷工所累，因為它們重度依賴這些地點，而較長時間的罷工恐導致整個汽車製造業「耗弱」 。

路透社報導，美東的碼頭工人當地時間1日凌晨展開近50年來首次大規模罷工，導致全美約一半的海運業務停擺。

代表4萬5000名港口工人的「國際碼頭工人協會」（ILA）一直在與美國海運聯盟（USMX）就一份新的6年合約進行談判，但始終未達成共識。

代表主要汽車製造商的一個團體敦促白宮居間促成雙方解決歧見。

「汽車創新聯盟」（Alliance for AutomotiveInnovation）執行長波賽拉（John Bozzella）說：「長時間罷工將削弱汽車供應鏈，並在全美引發經濟和國安連鎖反應，進而對汽車產業和消費者構成傷害。」

他說，受罷工影響的港口去年經手美國34%的機動車輛和零件貿易，總額達1357億美元。

為汽車產業提供運輸問題諮詢服務的HCSInternational執行長休斯（Steve Hughes）說：「如（罷工）持續數週，那將是場悲劇。」

休斯說，汽車製造商雖然可以在未交付車輛的情況下生存一段時間，但零件短缺肯定會造成傷害。

他說：「若你去看某輛通用汽車（GM）的車子，如今你會發現車中滿是各種歐洲和亞洲零部件」。