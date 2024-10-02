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研究：美國年輕女性乳癌發生率快速攀升

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

今天公布的研究指出，由於年輕女性和亞裔美國人發生率增加，美國乳癌發生率急劇上升。

法新社報導，美國癌症學會（American CancerSociety）兩年一度的報告發現，儘管乳癌總體死亡率保持歷史性下滑趨勢，從1989年到2022年下降了44%，但從2012年到2021年，罹患乳癌人數每年增加1%。

乳癌是美國女性第2常見癌症，也是僅次於肺癌的第2大癌症死因。

在美國，大約1/8女性會在一生中診斷出患有侵襲性乳癌（Invasive Breast Cancer），而1/43（即2%）的女性會死於這種疾病。

報告指出，過去10年中，50歲以下女性的乳癌發生率比較年長女性增加得更快，分別為每年1.4%和0.7%，其中原因目前還不清楚。

從種族來看，亞裔發病率增加最快，其次是西班牙裔。這份報告指出，這「可能部分與新移民湧入有關，這些人拉高了乳癌的風險」。

總體而言，乳癌死亡率從1989年的每10萬名女性33死，降至2022年每10萬名女性19死，減少了44%，避免了約51萬7900人死亡。

儘管幾十年來在治療和早期發現方面取得了醫學進步，但不是所有族群都因此獲益。

1990年以來，美洲原住民的死亡率一直保持不變，非裔女性的死亡人數比白人女性高出38%。

這份報告指出，這樣的發現凸顯健康問題的社會決定因素的劣勢，以及長期存在的種族主義，導致這些癌症患者獲得優質照護的機會減少。

乳癌 癌症 美國

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