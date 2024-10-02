日新閣表達立場：未必挺升息 支持以核養AI
日本新任經濟再生擔當大臣赤澤亮正表示，日本首相石破茂並不主動支持日本銀行（央行）升息；新任經濟產業省大臣武藤容治則表示，只要能充分解決安全疑慮，他主張利用核電來協助建設日本的人工智慧（AI）基礎設施。兩位內閣官員此番談話充分反映新政府對日本經濟走向的立場。
赤澤周三在東京告訴記者：「石破首相支持升息的說法不一定準確。升息需要滿足各種條件，當務之急是克服通縮。」
赤澤和石破關係密切，此話暗示新政府正向日銀總裁植田和男轉達反對過快升息的立場，也可能強化市場的看法，即本月底日銀政策委員會升息的機率不大。
赤澤對日銀評論別具意義，因為他可以出席日銀的決策會議。他的前任也數度與會，但很少在貨幣政策上表態。
日銀主要通膨指標已經連續兩年達到或超過2%的目標，但日本政府迄未宣告通縮告終，理由是日本仍有可能再次陷入物價下跌的狀態。
另外，武藤周三在記者會上說：「我們需要確保所需的能源，這是我國經濟成長最重要的事。」武藤表示，新政府可能會在確保安全的前提下，重啟更多核能機組，並發展下一代核電技術。
他說，為了滿足資料中心日益增長的電力需求，日本追求核電和再生能源是「很自然」的選擇。
武藤也表示，經濟部會計劃「儘快」提交一項法案，允許政府直接投資於Rapidus公司，協助這家新創公司達成2027年量產的目標。
他說：「晶片對於包括汽車在內的所有產業都是必不可少的，對於經濟安全具有戰略重要性，對於國家的去碳化和數位化努力也同樣重要。」
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