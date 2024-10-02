甲骨文將投資65億美元 在馬來西亞設AI、雲端服務中心
甲骨文（Oracle）計劃支出65億美元在馬來西亞興建一座雲端服務中心，成為最新一家投資東南亞AI基礎設施的國際科技大廠。
甲骨文將在馬來西亞建立一座雲端園區，本質上是資料中心網絡，能夠為企業客戶提供服務，其中包含可使用專用於加速生成式AI發展的輝達（Nvidia）晶片。
這也代表是主要美國科技大廠在東南亞的最新布局，當地正快速成為雲端服務的中心，原因是有充裕的土地、政府支持與快速成長中的市場。
Alphabet旗下Google周一表示，目標在泰國投資10億美元興建資料中心，是繼在馬來西亞進行類似計畫後的最新行動；亞馬遜5月時公布要在新加坡投資90億美元。微軟也談到要在東南亞地區支出約40億美元興建資料中心與其他基礎設施。
甲骨文正試圖在全球擴大雲端基礎設施業務，力爭在AI市場領域分一杯羹。不過甲骨文並沒有提出馬來西亞相關計畫的時程。根據顧問公司貝恩估計，全球AI相關產品市場的規模到2027年可望達到9,900億美元，原因是AI技術的採用會顛覆企業和經濟。
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