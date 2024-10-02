加拿大對電動車等加徵關稅 中國在世貿發起訴訟

加拿大對自中國進口的電動汽車加徵100%關稅，並將對鋼鋁製品加徵25%關稅。中國商務部發言人今天說，中方已在世貿組織對加方提起訴訟，並對加方有關限制性措施啟動反歧視調查。

加拿大政府8月26日宣布對中國製電動車課徵稅率100%的關稅，10月1日正式生效；另外，加國還宣布了將於10月22日對自中國進口鋼鋁製品正式加徵25%關稅的最終產品清單。

中國商務部發言人今天以問答形式在官網發布聲明說，一段時間以來，加方無視國際經貿規則，不顧多方反對和勸阻，「執意緊跟個別國家」，對中國採取單邊打壓措施。加方做法嚴重衝擊中加經貿關係，擾亂和扭曲了全球產業鏈和供應鏈，中方堅決反對。

他說，中方已對加方的單邊主義和貿易保護主義做法在世界貿易組織（WTO）提起訴訟，並對加方有關限制性措施啟動反歧視調查。

這名發言人稱，加方應遵守世貿組織規則，不要「在錯誤的道路上越走越遠」。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業正當權益。

中國商務部先前已對加拿大將對中國電動車和鋼鋁製品加徵關稅表達強烈不滿，並採取一連串措施，包括9月3日宣布針對加拿大對中出口的油菜籽、化工產品發起反傾銷調查；9月6日在世界貿易組織向加拿大提出磋商請求。