快訊

4市晚間8時同時宣布颱風假 基隆卻偷跑？蔣萬安說話了

昔挺太陽花、舉國旗！ 安溥手寫字賀中國國慶...網友全看傻

虛驚一夜？遲來的報復？伊朗轟擊以色列「無重大傷亡」

加拿大對電動車等加徵關稅 中國在世貿發起訴訟

中央社／ 台北2日電

加拿大對自中國進口的電動汽車加徵100%關稅，並將對鋼鋁製品加徵25%關稅。中國商務部發言人今天說，中方已在世貿組織對加方提起訴訟，並對加方有關限制性措施啟動反歧視調查。

加拿大政府8月26日宣布對中國製電動車課徵稅率100%的關稅，10月1日正式生效；另外，加國還宣布了將於10月22日對自中國進口鋼鋁製品正式加徵25%關稅的最終產品清單。

中國商務部發言人今天以問答形式在官網發布聲明說，一段時間以來，加方無視國際經貿規則，不顧多方反對和勸阻，「執意緊跟個別國家」，對中國採取單邊打壓措施。加方做法嚴重衝擊中加經貿關係，擾亂和扭曲了全球產業鏈和供應鏈，中方堅決反對。

他說，中方已對加方的單邊主義和貿易保護主義做法在世界貿易組織（WTO）提起訴訟，並對加方有關限制性措施啟動反歧視調查。

這名發言人稱，加方應遵守世貿組織規則，不要「在錯誤的道路上越走越遠」。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業正當權益。

中國商務部先前已對加拿大將對中國電動車和鋼鋁製品加徵關稅表達強烈不滿，並採取一連串措施，包括9月3日宣布針對加拿大對中出口的油菜籽、化工產品發起反傾銷調查；9月6日在世界貿易組織向加拿大提出磋商請求。

加拿大 反傾銷 電動汽車

延伸閱讀

進口自東南亞的太陽能板 美設下初步關稅 分析師說稅率低於預期

加對陸電動車加稅正式生效 陸商務部：不要在錯誤的道路上越走越遠

對陸電動車加稅 歐盟周五表決

鴻海科技日 兩款新電動車上秀

相關新聞

甲骨文將投資65億美元 在馬來西亞設AI、雲端服務中心

甲骨文（Oracle）計劃支出65億美元在馬來西亞興建一座雲端服務中心，成為最新一家投資東南亞AI基礎設施的國際科技大廠...

習近平新政策讓他們先富起來 54人一周身價增千億美元

鄧小平早年有所謂讓一部分人先富起來的主張，上周大陸官方推出多年來最大規模的刺激計畫，帶給整個社會效益尚待檢驗，不過倒也先...

油價竄高後續漲 布蘭特攻75美元 以色列矢言報復伊朗空襲

在伊朗對以色列發動空襲，發射200枚彈道飛彈後，以色列總理內唐亞胡矢言報復，國際油價今天開盤後連續第二天上漲，反映市場擔...

福斯對抗比亞廸就靠它了！Skoda推出電動SUV Elroq

Škoda周二正式推出一款售價33,000歐元（約新台幣117萬元）的電動SUV，面臨來自中國大陸競爭加劇之際，可望協助...

進口自東南亞的太陽能板 美設下初步關稅 分析師說稅率低於預期

美國商務部周二設定了對從東南亞進口的太陽能產品的初步關稅，此前的調查發現這些產品受惠於非法的政府補貼。

Nike上季銷售下滑10% 撤回全年財測 盤後股價重摔6%

美國運動用品大廠Nike公布上季營收下滑10%，並宣布撤回全年財測、延後投資者日活動，消息拖累股價在1日盤後重挫6%，凸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。