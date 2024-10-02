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習近平新政策讓他們先富起來 54人一周身價增千億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
農夫山泉創辦人鍾睒睒重奪彭博億萬富豪指數大陸首富。彭博資訊
農夫山泉創辦人鍾睒睒重奪彭博億萬富豪指數大陸首富。彭博資訊

鄧小平早年有所謂讓一部分人先富起來的主張，上周大陸官方推出多年來最大規模的刺激計畫，帶給整個社會效益尚待檢驗，不過倒也先讓最富有的一群人身價大漲。

截至9月30日的一周裡，彭博億萬富翁指數追蹤的54位大陸富豪的財富總共增加約19%，是彭博2016年開始追蹤全球500大富人以來單周的最大成長。一周之內，中國富豪總財富增加近1,300億美元。

大陸股市自上周一以來上漲逾25%，官方推出了一系列措施來重振經濟，包括降息、降低銀行存款準備金率以及放鬆購房規定。滬深300指數連續九天上漲，周一一度上漲8.5%，創下2008年以來最大漲幅。

當今和過去三年許多行業備受打壓的情況形成截然對比，在此之前房地產大亨的財富縮水數十億美元，銀行家和科技員工員財富夢碎。

在最近的股市反彈之前，消費類股票下跌，讓農夫山泉創辦人鍾睒睒失去他已經坐擁超過三年的大陸首富頭銜，現在他又重新回到了榜首。

騰訊控股有限公司聯合創辦人馬化騰是股市反彈的大贏家，他的財富今年成長近50%達到510億美元。騰訊也受益於最近火紅的遊戲「黑神話: 悟空」。阿里巴巴聯合創辦人馬雲也受益匪淺，他的財富飆升至逾360億美元。

大陸大亨並非唯一受益於這一波刺激政策的人。LVMH老闆阿諾特（Bernard Arnault）上周財富也隨旗下公司股價上漲而激增260億美元。市場看好隨著經濟復甦，大陸消費者將重返奢侈品市場。

指數 財富

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