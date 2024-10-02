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港口停擺起重機靜止不動 美碼頭工人為未來奮戰

中央社／ 紐澤西州伊利沙白1日綜合外電報導

距離紐約高聳入雲的摩天大廈不遠處，巨型起重機、貨櫃與機械設備一動也不動地佇立在港口緊閉的大門後面。

法新社報導，擁有8萬5000名成員的國際碼頭工人協會（International Longshoremen's Association, ILA）為6年勞工協議陷入談判僵局數週後，發起自1977年以來的首場罷工

76歲的副主席霍爾（Herbert Hall）宣布：「這不只是關於錢，還有我們的未來。」

霍爾站在紐澤西州伊利沙白市（Elizabeth）APM碼頭外的罷工糾察線內，由於現場音樂刺耳吵雜、行經車輛按鳴喇叭，霍爾提高他的音量說：「我們談論的是機器、人工智慧（AI）與所有這類東西。我們想要保住飯碗。」

跟美國東岸與墨西哥灣沿岸數十座港口一樣，APM碼頭也全面停工。約400名罷工工人聚集在一起，有些人坐在露營椅上啜飲咖啡，享用餐車提供的免費漢堡。

他們的外套與上衣有工會標誌，現場罷工標語表達了他們的擔憂，上頭寫著「機器無法餵飽家人」、「把利益看得比人還重要，令人無法接受」、「自動化會傷害家庭」。

在馬赫公司（Maher）擔任碼頭工人23年的卡特（Jonita Carter）強調他們的貢獻。他說：「我們在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間工作，我們從未停歇，讓世界運轉。」

「如果氣溫現在是零度，我人在外頭。如果是40度，我人也在外頭。我們要求的不多。我們只是要求一小部分，而這是我們應得的。」

罷工工人的首要訴求是提供更優渥的工資，並保障不會受到自動化影響。

最近到期的勞工協議已涵蓋一些保護措施，代表港口員工的美國海運聯盟（United States MaritimeAlliance, USMX）也承諾將更新協議，但工會成員認為這些措施仍不足夠。

霍爾堅稱：「我們想要更完善的保護。」他提到阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）港口的發展，當地的罷工工人認為這違反先前的承諾。

57歲的羅薩達（Joe Losada）也這麼認為。他說：「他們不公平。這些是世代相傳的工作…我們必須保住這些工作並保護他們。」

他的女兒是家族內在港口工作的第4代。家庭關係在港口工人間很常見。卡特也是繼承她教父的衣缽，她的姪子也跟隨她的腳步。

她指出：「大多數的港工工人都有家庭關係。我希望我的同事能供小孩上大學，我希望有完善的健康保險。但現在萬物齊漲，一切都在自動化。」

儘管美國海運聯盟宣布重啟會談，並提議調漲工資50%，但國際碼頭工人協會斷然拒絕。

羅薩達解釋：「乍看之下，這項提議很不錯，但我們已經有一段時間沒有加薪了…當你把30%的通膨率納入考量，就知道他們只幫我們加薪20%。」

工人 碼頭 罷工

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