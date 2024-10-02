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油價竄高後續漲 布蘭特攻75美元 以色列矢言報復伊朗空襲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
以色列鐵穹系統攔截來自伊朗的飛彈。路透
以色列鐵穹系統攔截來自伊朗的飛彈。路透

伊朗以色列發動空襲，發射200枚彈道飛彈後，以色列總理內唐亞胡矢言報復，國際油價今天開盤後連續第二天上漲，反映市場擔心原油供應面臨風險。

西德州中級原油（WTI）11月期貨2日盤中上漲1.5%至每桶70.87美元，1日盤中一度因伊朗開轟的消息應聲狂飆5.5%至每桶71.94美元。

布蘭特原油12月期貨今天盤中上漲1.3%至每桶74.52美元。1日盤中一度大漲5.2%、衝上每桶75.45美元。

在伊朗發射飛彈約1小時後，以軍宣布威脅已不復存在，並表示已攔截「大量」伊朗發射的飛彈。

不過，以色列矢言將讓伊朗就這波攻擊「付出代價」。

根據一份聲明，以色列總理內唐亞胡在一場政治安全會議中，開門見山地說：「伊朗今晚犯下重大錯誤，它將因此付出代價。」

油價飆漲反映投資人把原油新一波風險溢價納入考量，因為中東占全球三分之一的石油供應。至於債券、黃金和美元等其他避險資產也因最新一波緊張情勢升溫而大漲。

雖然自從加薩戰爭約一年前爆發，以色列猛烈襲擊伊朗所支持的哈瑪斯組織以來，以色列與伊朗就曾經「正面交鋒」，但先前油價大漲的走勢在隨後都消退，原因是原油生產並未實際中斷。

專家認為，以色列的後續行動將是影響市場接下來走勢的關鍵。

澳盛銀行在一份報告中表示：「油價若要持續上漲，取決於以色列是否以直接攻擊伊朗軍隊、基礎設施或石油產業來回應這波最新行動。」

以色列 伊朗 油價

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