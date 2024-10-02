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福斯對抗比亞廸就靠它了！Skoda推出電動SUV Elroq

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
The Elroq 內裝13吋資訊娛樂螢幕，還有由ChatGPT驅動的數位語音助理。彭博資訊
The Elroq 內裝13吋資訊娛樂螢幕，還有由ChatGPT驅動的數位語音助理。彭博資訊

Škoda周二正式推出一款售價33,000歐元（約新台幣117萬元）的電動SUV，面臨來自中國大陸競爭加劇之際，可望協助母公司福斯汽車（VW）度過需求低迷的難關。

名為Elroq的SUV提供三種不同的電池容量，均支援快速充電，售價和該公司內燃機同等級款式不相上下，對希望提升銷量的電動車製造商來說，這價格是一個關鍵門檻。

Škoda執行長茲墨（Klaus Zellmer）在布拉格受訪時表示，這款SUV的售價極有吸引力，將成為Škoda推動電動車發展的「扭轉局面者」。德國等國家取消補貼後，歐洲車主因福斯汽車、Stellantis和雷諾的電動車售價偏高而卻步，也給以比亞迪為首的大陸品牌可乘之機，以更便宜的車型搶占市場。

Škoda已成為福斯汽車的一個亮點。此品牌在捷克共和國和中國大陸等低成本國家生產，今年截至8月，在歐洲銷量成長約9%，和福斯汽車自身品牌形成鮮明對比。福斯汽車正考慮裁員並在德國關廠，以提高競爭力。

Elroq可望提振歐洲的銷量，這款車配備倒車鏡頭、13吋資訊娛樂螢幕，還有由ChatGPT驅動的數位語音助理。售價不僅遠低於福斯汽車的ID.4電動SUV48,000歐元起跳價，也低於比亞迪的Atto 3大約為38,000歐元的價位。

Elroq最長續航里程版本一次充電可行駛超過560公里，超過特斯拉的Model Y。客戶可在周三開始下訂，預計將於2025年第1季開始交車。

The Elroq 的座椅 彭博資訊
The Elroq 的座椅 彭博資訊
The Elroq 頭燈別具一格 彭博資訊
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The Elroq 電動SUV 彭博資訊
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售價 福斯 電動

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