福斯對抗比亞廸就靠它了！Skoda推出電動SUV Elroq

Škoda周二正式推出一款售價33,000歐元(約新台幣117萬元)的電動SUV,面臨來自中國大陸競爭加劇之際,可望協助母公司福斯汽車(VW)度過需求低迷的難關。

名為Elroq的SUV提供三種不同的電池容量,均支援快速充電,售價和該公司內燃機同等級款式不相上下,對希望提升銷量的電動車製造商來說,這價格是一個關鍵門檻。

Škoda執行長茲墨(Klaus Zellmer)在布拉格受訪時表示,這款SUV的售價極有吸引力,將成為Škoda推動電動車發展的「扭轉局面者」。德國等國家取消補貼後,歐洲車主因福斯汽車、Stellantis和雷諾的電動車售價偏高而卻步,也給以比亞迪為首的大陸品牌可乘之機,以更便宜的車型搶占市場。

Škoda已成為福斯汽車的一個亮點。此品牌在捷克共和國和中國大陸等低成本國家生產,今年截至8月,在歐洲銷量成長約9%,和福斯汽車自身品牌形成鮮明對比。福斯汽車正考慮裁員並在德國關廠,以提高競爭力。

Elroq可望提振歐洲的銷量,這款車配備倒車鏡頭、13吋資訊娛樂螢幕,還有由ChatGPT驅動的數位語音助理。售價不僅遠低於福斯汽車的ID.4電動SUV48,000歐元起跳價,也低於比亞迪的Atto 3大約為38,000歐元的價位。