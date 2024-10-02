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進口自東南亞的太陽能板 美設下初步關稅 分析師說稅率低於預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部周二對從東南亞進口的太陽能產品設定了初步的關稅稅率。路透
美國商務部周二對從東南亞進口的太陽能產品設定了初步的關稅稅率。路透

美國商務部周二設定了對從東南亞進口的太陽能產品的初步關稅，此前的調查發現這些產品受惠於非法的政府補貼。

這項決定標誌美國國內太陽能板生產商的初期勝利。他們抱怨廉價進口產品損害他們的業務， 威脅意在培育美國太陽能供應鏈的投資，並聲稱受益於不公平外國補貼的設備以低於生產成本的價格在美傾銷，因此要求美國政府課徵關稅。

被鎖定的國家占美國太陽能板和電池組件的進口大宗，反補貼關稅將使美國再生能源開發商立即面臨更高的設備價格。對於許多從泰國和越南進口的產品，稅率將回溯90天至7月初。

關稅稅率的規定如下：對於美國商務部未指名的公司，柬埔寨的一般稅率是8.25%、馬來西亞9.13%、泰國23.06%、越南2.85%。特定公司則有從Hanwha QCells Malaysia進口的產品要課關稅3.47%；馬來西亞晶科能源3.47%，泰國天合光能0.14%；以及越南晶澳太陽能2.85%。

分析師表示，初步關稅的稅率普遍低於預期。然而，Wiley Rein合夥人兼訴願人首席律師Tim Brightbill表示，與過去的太陽能貿易案一樣，最終稅率可能高於初期的評估，而且商務部最近才開始調查幾項新提出的補貼指控。

此案的調查將持續到明年春天，最終的費率可能根據調查結果調高、調低或完全取消。

這是美國製造商對抗海外競爭對手的最新舉措，美國大約12年前開始，對從中國大陸進口的太陽能產品徵收類似關稅。陸企的因應之道是在未受關稅影響的其他亞洲國家建立營運據點，也就是俗稱的洗產地。

部分外國製造商和美國國內再生能源發展商的反對課關稅。他們主張，關稅可能為美國大型製造商帶來不公平的優勢，也提高了太陽能發電案的成本。

提出最新索貼要求的美國太陽能製造貿易委員會聯盟（the American Alliance for Solar Manufacturing Trade Committee）的公司包括First Solar、Hanwha Qcells USA和Mission Solar Energy。

泰國 美國 馬來西亞

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