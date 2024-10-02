Nike上季銷售下滑10% 撤回全年財測 盤後股價重摔6%

美國運動用品大廠Nike公布上季營收下滑10%，並宣布撤回全年財測、延後投資者日活動，消息拖累股價在1日盤後重挫6%，凸顯出即將在本月稍後上任的Nike新執行長希爾（Elliott Hill）面臨諸多挑戰。

Nike財務長傅蘭德（Matthew Friend）表示：「我們撤回全年財測，這讓希爾有彈性…評估當前策略與商業趨勢，並發展計畫，以便為2026年度與之後制定最佳的業務布局。」Nike先前的預測是年度營收出現中個位數下滑幅度。

希爾在2020年退休前曾在Nike效力長達32年，他將在10月14日接任執行長，肩負協助逆轉公司銷售下滑的頹勢，並重建與批發銷售合作夥伴之間的關係。即將下台的執行長杜納霍（John Donahoe）在任內，削弱與批發零售商的關係，聚焦強化公司自有門市與網站銷售，導致運動用品和鞋類零售商Foot Locker、Dicks Sportingi Goods等業者迅速用潮牌On、Hoka和New Balance等品牌的鞋補上Nike在貨架上留下來的空缺。

Nike同時宣布延後原定在11月舉行的投資者日活動，目前不清楚會重新安排何時舉行。

展望本季，Nike預期營收下滑8%至10%，毛利率將下滑約1.5個百分點。這比分析師原估營收下滑6.9%的預期更糟。

回顧上季，Nike在美國與歐洲市場的運動鞋銷售分別減少14%，在大中華區則下滑3%；整體營收下滑10%至115.9億美元，略低於分析師預估的116.5億美元；淨利10.5億美元，相當於每股盈餘70美分，高於市場預期。

Nike上季財報的亮點在於，毛利率成長1.2個百分點至45.4%，高於分析師預期的44.4%，原因是受惠於產品、倉儲和物流成本下降，而且去年進行的價格調整也有助提高獲利能力。

Nike盤後股價一度重挫8%至每股81.6美元，股價今年來截至1日收盤累計重挫18%，而美股標普500指數同期上漲20%。

這些數字對投資人來說可能並不重要，而且本季表現有點像是即將報廢品，原因是投資人們正在等待新任執行長公布策略。BMO Capital Markets分析師席格表示：「大家都明白Nike股票現在將依據希爾未來的行動來做預測。」