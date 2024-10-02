OpenAI 開放新語音助理API 開創第三方App語音多種用途

OpenAI將開放企業和開發者將該公司的即時語音助理整合到各自的應用程式（App）裡，為人工智慧（AI）系統擬真語音對話應用在各種工作奠下根基。

這項功能類似ChatGPT聊天機器人付費用戶的最新語音助理，周二便開始開放給使用OpenAI應用程式介面（API）開發應用和服務的人士。OpenAI表示，企業將能開發語音客服機器人或能代表用戶撥打電話的旅遊App。有些公司已在測試這個新的語音功能，包括健康教練 Healthify和語言學習Speak。

第三方語音整合是OpenAI周二在舊金山舉行的開發者活動（https://openai.com/devday/）中宣布的多項更新之一。OpenAI藉這次會議展示自己在日益擁擠的AI軟體市場中仍保持領先。

OpenAI去年11月的第一屆開發者大會上推出新的AI模型，但表示今年不會這麼做，而將重點放在展示新的API功能，並和全球各地的300萬開發者會面。周二的活動是三場活動中的第一場，接下來還會在倫敦和新加坡舉辦。

在活動前的記者會上，OpenAI員工展示了一個虛構App的新語音功能。OpenAI的開發者體驗負責人Romain Huet要求這個虛構App撥打電話給一個虛構商家「Ilan's Strawberries」，並訂購400顆巧克力覆蓋的草莓，預算控制在1,500美元以內。App立刻撥出電話。會中解釋，這功能運用雲端通訊公司Twilio 的API。Huet旁邊的電話接著響了。Huet接起電話，扮演草莓商家的員工，接受了語音助理的訂單。他表示，草莓的費用約為1,200美元。

現場示範的聲音並未自稱為AI語音助理，這種未表明自己是AI身份的做法可能會引發一些用戶以及隱私及數位權利維權者的疑慮。OpenAI在示範後表示，不會強制要求開發者以任何特定方式告知用戶他們正在和AI互動。但OpenAI指出，他們規定開發者一般必須告知用戶何時使用AI，除非互動中很明顯就是跟AI講話。