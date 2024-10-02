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蘋果準備推取消 Home 鍵的改版iPhone SE 年底還有新款 iPad mini

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果傳出準備推出取消了Home鍵的新款iPhone SE。路透
蘋果傳出準備推出取消了Home鍵的新款iPhone SE。路透

剛發表了iPhone 16的蘋果公司（Apple）準備在明年初公布一款新的低階手機，還有升級版iPad。

根據知情人士，該公司已接近生產代號為V59的改版iPhone SE，這款手機將是新的入門機。此外，蘋果還計劃生產新的iPad Air機型和鍵盤，大約會在同時推出。

這次發布將是iPhone SE自2022年增加了5G功能之後首見更新。最新機型將摒棄舊有的主畫面按鈕（Home鍵）設計，並轉用無邊框螢幕。

SE大改版將有助於蘋果在低階智慧手機市場與Abdroid裝置的競爭，尤其是在中國大陸地區。目前的機型售價為429美元，比標準版iPhone 便宜數百美元，但比許多競爭對手的定價貴。SE改款到看起來更像同系列高階產品，應該有助於吸引預算較低的消費者，並可能贏回被華為和小米等品牌搶走的市占率

新款SE預計會支援蘋果即將推出的AI工具Apple Intelligence。新機型將類似iPhone 14，包括正中央上方的凹口（也稱瀏海）。目前的SE與iPhone 8更相似。

至於新款iPad Air，將著重於內在改良。此外，蘋果也在為11和13吋的新Air準備更新版巧控鍵盤Magic Keyboard配件。這些產品將具有iPad Pro鍵盤的部分功能。

今年稍早，蘋果更新了Air系列產品，搭載M2晶片和增加13吋螢幕的選項，而一款新的iPad mini也要來了，時間可能是2024年底。

改版的iPad Pro與今年的iPad Air同時發表，這款較高階裝置搭載了其他機型都沒有的M4處理器，晶片領先了一代，這也意味更新的迫切性降低了。

蘋果也將更新Mac桌電系列。今年的新機種將包括改版的Mac mini以及更新過的MacBook Pro和iMac。它們將搭載M4處理器，並強調Apple Intelligence功能。MacBook Air、Mac Studio和Mac Pro將於2025年採用M4晶片。

售價 市占率 約會

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