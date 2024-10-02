科技股率美股全跌 油金上漲 投資人因伊朗轟以色列避險

美股反彈之勢周三戛然而止，輝達（NVIDIA）和蘋果（Apple）在內大型股領跌。伊朗向以色列發射飛彈後，投資人紛紛撤回市場更安全的角落。市場也在評估美國碼頭工人罷工的影響，並關注周五的非農就業數據。

那斯達克綜合指數大跌278.81，跌幅在三大指數中最重，報17910.36點；標普500指數下跌53.73點，跌幅0.9%，報5708.75點；道瓊工業指數下跌173.18點，跌幅0.4%，報42156.97點。

費城半導體指數大跌2.9%，其中輝達（NVIDIA）大跌3.7%，台積電ADR跌 0.9%，連續三天下跌，較台北交易溢價縮減12.8%。

美國公債殖利率下跌，投資人轉向安全的美國公債避險。基準10年公債殖利率跌至3.742%，7-9月累計下跌超過0.5個百分點。

原油價格大漲，布蘭特原油期貨大漲2.6%，至每桶73.56美元。金價漲到每英兩2670美元之上。美元兌主要貨幣除加幣以外全面上漲，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%，至101.204；日圓兌美元變動不大報143.52。

以色列軍方周二表示，伊朗直接向以國發射了100多枚飛彈，代表這兩個中東對手之間的衝突進一步加劇。

經濟數據方面，美國8月職缺升至三個月高位，這一走勢與其他表明勞動力需求放緩的數據相左。

貝萊德執行長Larry Fink表示，鑒於美國經濟持續成長，市場消化的聯準會（Fed）降息次數過多。

蘋果大跌2.9%，天風國際分析師郭明錤指出，蘋果iPhone 16新機預購首周末的銷量年比大降超過12%，高階的Pro機種需求也大幅下滑。

台灣加權股價指數周一大跌598.25點，收在22,224.54點，跌幅2.6%。台積電大跌4.3%，收在957.00元。

台灣主要企業在美交易ADR行情如下：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 152.78 -1.74 151.50 0.85

中華電 CHT 125.22 -0.93 126.00 -0.62

台積電 TSM 1,096.53 -0.92 972.00 12.81

聯電 UMC 52.83 -1.54 53.70 -1.62

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據